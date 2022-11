Call of Duty: MW2/Warzone 2.0 : Un nouveau système de passe de combat sera proposé

Un nouveau système de passe de combat sur Warzone 2.0 et Call of Duty: Modern Warfare 2

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

À la sortie officielle de, la Saison 1 sera lancée à la fois sur le nouveau battle royale d'Activision et Infinity Ward mais aussi sur. Celle-ci introduira, notamment, unRécemment, Activision a apporté de plus amples informations au sujet de son prochain battle royale, dans un article disponible sur le site officiel. Dans celui-ci, le studio de développement et l'éditeur en charge des deux titres précisent quede combat sur Warzone 2.0 et Call of Duty: Modern Warfare 2.Selon eux, cette nouvelle formule offrira aux joueurs « plus de choix et de possibilités d'ajustements que jamais auparavant ». D'ailleurs, ce nouveau passe de combat ne se présentera plus sous une forme linéaire mais ressemblera davantage à(cinq objets par secteur). Les joueurs pourront alors sélectionner le secteur de leur choix et débloquer les items disponibles dans celui-ci, en échange de jetons.Pour le moment, Activision n'a pas partagé plus de détails à ce sujet. Néanmoins, nous devrions avoir de nouvelles informations dans les prochains jours. Évidemment, dès que nous en saurons plus, nous vous tiendrons informés.Rappelons que Warzone 2.0 arrive le 16 novembre prochain sur consoles PlayStation, Xbox et PC. À cette même date, la Saison 1 se rendra disponible sur le battle royale et sur Call of Duty: Modern Warfare 2.