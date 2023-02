Call of Duty: MW2/Warzone 2.0 : Heure de sortie de la Saison 2 en France

Heure de sortie de la Saison 2, en France, sur Modern Warfare 2 et Warzone 2.0

Saison 2 sur Call of Duty: Modern Warfare 2 et Warzone 2.0 → le 15 février, à 18h.

En ce mois de février 2023, les joueurs et les joueuses deet devont pouvoir découvrir la deuxième saison. D'ailleurs, et sans plus tarder,Contrairement à Call of Duty: Warzone (rebaptisé Call of Duty: Warzone Caldera, en novembre 2022) et à Call of Duty: Vanguard , la Saison 2 sera disponible à la même date et à la même heure suret. En effet, selon les informations partagées sur le site officiel Ainsi, tous les joueurs et joueuses sont logés à la même enseigne puisque cette date et cet horaire s'appliquent à toutes les plateformes de jeu concernées, à savoir PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC.Comme toujours, avant de pouvoir découvrir le contenu de cette nouvelle saison, qui apporte de nombreux changements et plusieurs nouveautés sur les deux softs, la communauté devra télécharger et installer la mise à jour liée à la. À l'heure actuelle, nous ne connaissons pas le poids de ce patch, qui sera certainement conséquent. En outre, nous ne savons pas si cette mise à jour sera disponible en avance en téléchargement, sur certaines plateformes, comme ce fut le cas pour les précédentes.Pour rappel,et le battle royale free-to-play,, sont disponibles sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC.est à retrouver à la fois sur le launcher Battle.net et sur la plateforme de Valve, Steam.