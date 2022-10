Call of Duty: Modern Warfare 2 : Un skin offert chez Burger King, comment l'obtenir ?

Comment obtenir le skin Opérateur BK dans Modern Warfare 2 ?

Comment entrer le code Burger King pour le skin MW 2 ?

est l'une des licences les plus populaires, et chaque année, la campagne marketing se révèle être assez importante, multipliant les partenariats. Très souvent, les marques de nourriture se mêlent à cette publicité, et cela se reproduit pour, avec, célèbre chaîne de restauration rapide.Durant environ un mois, il est possible de récupérer « gratuitement », tout simplement en vous rendant dans un établissement. En France, ces derniers sont assez nombreux depuis une petite décennie, étant donné que la marque a remplacé Quick. Ainsi, plusieurs centaines de « BK » sont disponibles un peu partout dans l'hexagone.Pour en revenir à notre, sachez que pour le recevoir, vous n'avez qu'à acheter un menu spécial, le menu « Whopper Cheese », lequel propose une version avec du bœuf et une version végétarienne, pour que tout le monde puisse en profiter. Une fois la commande passée, vous aurez, sur votre ticket de caisse,, mais aussi un bonus de double EXP.Si vous ne savez pas où entrer ce précieux code pour profiter de votre dû, sachez que vous n'avez qu'à vous rendre à cette adresse . Connectez-vous avec vos identifiants et indiquez le code sur votre ticket. Vous obtiendrez ensuite, en jeu,et le boost d'expérience.Notez que si vous êtes intéressé par cette petite offre promotionnelle, vous n'avez que jusqu'au 21 novembre pour obtenir un code en achetant un menu Whopper Cheese. Après cette date, il sera tout bonnement impossible de récupérer ce, lequel permet, pour rappel, de personnaliser votre personnage.