Call of Duty: Modern Warfare 2 : Un numéro de téléphone sera demandé pour créer un compte

L'éditeurentérine sa nouvelle politique de sécurité et de protection contre la toxicité en l'étendant à tous ses nouveaux titres majeurs. Call of Duty: Modern Warfare 2 viendra donc prendre la suite d'Overwatch 2 dans cette liste. Une décision qui peut laisser dubitatif au vu de l'échec manifeste de la procédure sur le fast-FPS de Blizzard. Overwatch 2 a connu un lancement plus que difficile avec de nombreux problèmes, parmi lesquels certains liés à la fameuse authentification par téléphone. Plusieurs utilisateurs ne pouvaient simplement pas confirmer leur numéro, quant aux autres, ils étaient coincés, carCes options ont été exclues pour limiter les tentatives de hack, mais sont parfois utilisées en toute bonne fois par des joueurs en guise de téléphone, ce qui constitue un problème d'accès au jeu. À cela, s'ajoute la polémique autour de l'aspect obligatoire de rentrer son numéro de téléphone dans un service tiers, ce qui est perçu par certains joueurs comme intrusif de la part du studio.Au vu de ces problèmes, nous aurions pu penser que le groupe allait patienter avant d'implémenter à nouveau ce système, il n'en est rien. Dans le cadre d'Overwatch 2, Blizzard est revenu sur ses pas etafin de limiter les dégâts. Mais la publication sur le site officiel précise que. Un facteur qui pourrait venir parasiter le lancement du nouvel épisode qui est pourtant attendu par de nombreux fans de la série.Call of Duty: Modern Warfare 2 sortira le 28 octobre 2022 sur PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series S/X et PC.