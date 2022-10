Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Comme très souvent, le dernier Call of Duty nous emmène aux quatre coins du monde. Dans, nous faisons, par exemple, une escale aux Pays-Bas, notamment à Amsterdam, sa capitale. Outre la mission bluffant de réalisme qui arrive très tôt dans le jeu, un hôtel est également représenté, dans le mode Campagne, mais aussi dans le mode multijoueur, par le biais de. Or, il s'agit d'un hôtel tout à fait réel, nommé officiellementCet hôtel cinq étoiles a effectivement été copié, cela ne faisant aucun doute lorsque nous regardons certaines de ses photos visibles sur Google . Bien évidemment, cette situation est loin de satisfaire le directeur de l'établissement, Roy Tomassen, qui a déclaré dans les colonnes du site de Volksrant qu'il avait appris « que l'hôtel Conservatorium est indésirablement le théâtre du nouveau Call of Duty », mais que « le jeu ne reflète en aucun cas nos valeurs fondamentales et nous regrettons notre implication apparente et non désirée. »Les propos sont assez clairs de la part de Roy Tomassen, qui explique, ensuite, réfléchir à une possible action en justice,. Si tel est le cas, il pourrait se passer plusieurs mois avant que la carte ne soit supprimée du FPS.Rappelons que, et semble particulièrement appréciée des joueurs.