Call of Duty: Modern Warfare 2 : Un Easter Egg dévoilerait une possible prochaine carte de Warzone 2.0

Alors queest sorti à la fin du mois d'octobre, de nombreux joueurs et joueuses ont déjà parcouru et terminé les missions du mode Campagne. D'ailleurs, undisponible dans l'une d'entre elles, serait potentiellementComme reporté par le site Insider Gaming , dans la mission « El Sin Nombre », il est possible d'apercevoir une carte représentant, sur une table. Rappelons que celle-ci figure, d'ailleurs, dans les maps du mode multijoueur dePlusieurs sources, dont Tom Henderson, estiment que Las Almas pourrait très bien être. En effet, ladite map semble avoir des dimensions assez similaires à celles des cartes disponibles sur Call of Duty: Warzone.Néanmoins, il ne s'agit, à l'heure actuelle, que d'une rumeur et de suppositions. Rien n'a été officialisé. Ainsi, nous vous invitons à prendre ces informations avec de grosses pincettes. Il est préférable d'attendre une communication de la part d'Activision ou bien d'Infinity Ward pour savoir si oui ou non Las Almas sera une carte de jeu à retrouver, dans un futur plus ou moins proche, surPour rappel,est disponible depuis le 28 octobre 2022. Le titre est à retrouver sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC (via Steam et Battle.net). Nous vous avons concocté plusieurs guides au sujet de cet opus. Si vous êtes intéressé par, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous le propose à moindre coût :