Call of Duty: Modern Warfare 2 révèle le patch day one

Patch day one de Modern Warfare 2 Visibilité des ennemis Nous avons ajouté des icônes en forme de diamant au-dessus de la tête des ennemis. Cela permettra de remarquer plus facilement certains adversaires dans le jeu.

De plus, nous continuer nos améliorations concernant la lumière et le contraste pour une meilleure luminosité. Audio Nous avons réduit la portée globale de l'audio des pas, ce qui permettra aux joueurs ennemis de se rapprocher de leurs cibles avant qu'elles ne soient capables de détecter les pas. Nous avons également continué à améliorer l'audio des pas des coéquipiers, qui sera désormais plus silencieux suite aux commentaires de la bêta.

Concernant l'amélioration « Dead Silence », le volume a également été réduit. Armes Nous avons amélioré les armes du jeu en tenant compte des commentaires des joueurs de la bêta et des données du jeu. Les joueurs peuvent s'attendre à plus de détails sur le réglage des armes au fur et à mesure que nous poursuivons le support après le lancement. UI Nous avons travaillé dur sur de nombreuses mises à jour sur l'interface, notamment pour rendre l'écran du loadout plus clair. Nous avons également fait des améliorations dans la navigation des menus et nous continuera à améliorer cela. Mouvement La glissade, l'accrochage sur la corniche et le plongeon ont été affinés. Nous avons également corrigé certains exploits de mouvement suite à la bêta. Matchmaking Nous avons mis en place quelques changements qui visent à réduire la dissolution des lobbies entre les parties. Nous sommes impatients de tester cela à grande échelle et de recevoir des commentaires.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Comme souvent lorsqu'un jeu de cette ampleur arrive, une, permettant aux développeurs d'appliquer des corrections et améliorations de dernière minute. Parfois mineures, parfois majeures, ces mises à jour sont de plus en plus fréquentes et contiennent de potentiels changements en fonction des retours, si une bêta a eu lieu auparavant, comme c'est le cas pour ceDe fait, en plus de remercier, une nouvelle fois, la communauté pour l'intérêt qu'elle a porté pour la bêta, en septembre, nous avons le droit à quelques détails sur les changements et corrections implantés grâce à cette fameuse. Vous pouvez, si vous le souhaitez, retrouverci-après. Mais dans les grandes lignes, nous retrouvons une meilleure visibilité pour les ennemis, un audio revu, notamment au niveau des bruits de pas, mais aussi quelques corrections et optimisations.D'autres mises à jour devraient être disponibles ces prochains jours sur, selon les retours de la communauté.