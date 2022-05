Call of Duty: Modern Warfare 2 pourrait faire son retour sur Steam

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Cinq ans après avoir accueilli le dernier épisode de la franchise, avec Call of Duty: WWII en 2017, la plateforme de Valve s'apprêterait, de nouveau, à voir débarquer le FPS. Bien qu'aucune annonce officielle n'ait pour le moment été faite,En effet, le temps d'un moment, une page de la liste des DLC de Black Ops III comportait un bouton « Franchise Call of Duty », et en cliquant sur ce lien,. Toutefois, celle-ci a très vite été supprimée. Mais il pourrait s'agir d'un indice quant auSi la franchise fait bel et bien son retour sur Steam, ce serait une excellente nouvelle pour une grande partie de la communauté, qui ne sera donc pas obligée de passer par le battle.net. Nous devrions en savoir plus d'ici quelques jours,. Pour le moment, nous n'avons que quelques images, des artworks, et une date de sortie. Rendez-vous le 28 octobre, sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series pour découvrir Call of Duty: Modern Warfare 2, suite de Modern Warfare, sorti en 2019.