Peut-on changer de viseur/réticule sur MW 2 ?

étant un FPS tactique et compétitif, une multitude de critères sont à prendre en compte pour performer. En plus de modifier ses paramètres pour gagner en FPS ou en performances, certains joueurs de ce genre de jeux ont pour habitude de, comme dans CSGO ou VALORANT.Mais est-il possible de le faire sur, que ce soit sur PC ou sur consoles ?Si vous avez cherché dans les menus du jeu un endroit pour modifier l'apparence de votre viseur, et que vous ne trouvez rien, cela est normal. Il est en effet, actuellement. Les joueurs PC ayant l'habitude de jouer avec un réticule particulier sur les FPS devront donc se contenter de ce qui est proposé, pour le moment.Il faut dire que contrairement aux deux titres cités ci-dessus, CSGO et VALORANT, il est possible de viser en passant en ADS sur la quasi-totalité des armes. De fait, le viseur est bien moins important, mais reste quelque chose de primordial. C'est pourquoi il aurait été intéressant de pouvoir le modifier, afin de le rendre plus petit ou plus grand, par exemple.Bien évidemment, pour gagner en précision, vous pouvez toujours ajouter une lunette. Mais il faut pour cela avoir atteint un certain niveau avec l'arme et avoir débloqué la lunette souhaitée.