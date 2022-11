Comment faire une exécution dans Modern Warfare 2 ?

Faire une exécution sur PC → Appuyez sur la touche V ou le bouton 4 de la souris (si vous n'avez pas modifié le raccourci).

→ Appuyez sur la touche V ou le bouton 4 de la souris (si vous n'avez pas modifié le raccourci). Faire une exécution sur PS4/PS5 → Appuyez sur le joystick droit (R3).

→ Appuyez sur le joystick droit (R3). Faire une exécution sur Xbox One/Series → Appuyez sur le joystick droit.

étant un FPS compétitif, les joueurs vont devoir faire leurs preuves sur le champ de bataille, notamment en enchaînant les éliminations. Si l'élimination classique, avec une arme, voire une grenade, est privilégiée, les joueurs peuvent, par exemple,. Mais comment faire ?À l'instar d'autres jeux, comme, il est possible d', pour lancer une petite animation spéciale. Mais cela ne peut se faire que lorsque votre ennemi est à proximité de vous, bien évidemment. De fait,sont particulièrement difficiles à faire. Il existe toutefois quelques astuces pour lancer l'animation et exécuter votre vis-à-vis, comme l'utilisation d'une grenade flash pour aveugler l'ennemi, une grenade paralysante pour l'étourdir, ou encore une mine de compression (amélioration de combat). Une fois derrière ou à côté de l'ennemi ciblé, vous n'avez plus qu'à appuyer sur une touche pour lancer l'exécution.Bien évidemment, si le lancement de l'animation est plutôt joli, et que cela reste une certaine prouesse de lancer une exécution en plein combat, n'oubliez pas que vous êtes très exposé et vulnérable. Les joueurs adverses pourraient en profiter pour vous éliminer.Il existe, il ne vous reste donc plus qu'à les enchaîner pour toutes les découvrir. Vous pouvez sinon visionner la vidéo ci-dessous, qui vous les présente.