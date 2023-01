Call of Duty: Modern Warfare 2 : Le mode de jeu « Prime » est disponible

Le mode « Prime » est arrivé sur Call of Duty: Modern Warfare 2

Éliminez les joueurs ennemis jusqu'à atteindre la limite de score pour l'emporter. Le joueur ayant réalisé le plus d'éliminations dans chaque équipe sera désigné comme cible VIP. Les cibles VIP changent au bout d'un certain temps et rapportent des points supplémentaires lorsqu'elles sont éliminées

This week in #MWII:



Our Bounty mode is here 🎯



Take down High Value Targets in this new TDM-style mode.



This week in #Warzone2:



Mini-Royale (Trios)

Battle Royale (Quads, Trios, Duos, Solos)

3rd Person Battle Royale (Duos) — Infinity Ward (@InfinityWard) January 4, 2023

Depuis sa sortie officielle,est régulièrement mis à jour et accueille de nouveaux contenus. À ce sujet, les joueurs et les joueuses peuvent dès à présent essayer unEn effet, récemment, le multijoueur de Call of Duty: Modern Warfare 2 s'est doté d'un nouveau mode de jeu, nommé « Prime ». Une partie de Prime se déroule sur deset voitSelon le descriptif disponible dans le menu principal du soft,est le suivant :À l'heure actuelle, nous ne savons pas encore si le mode de jeu Prime sera retiré, à un moment, des playlists du multijoueur de Call of Duty: Modern Warfare 2. Évidemment, nous vous tiendrons informés dès que de plus amples détails, à ce sujet, auront été dévoilés.En outre, grâce à une récente publication d'Infinity Ward sur Twitter, nous apprenons que la playlist de la semaine pourest la suivante : Mini-Royale (en Trio), Battle Royale (Squad, Duo et Solo) et Battle Royale en vue à la troisième personne (Duo).Pour rappel, Call of Duty: Modern Warfare 2 est à retrouver sur la plupart des plateformes de jeu, à savoir sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC. Si vous débutez sur le titre, sachez que nous avons préparé une tier list des meilleures armes