Meilleure classe pour le FTAC Recon

Les équipements pour le FTAC Recon

Bouche → Shred CP90

→ Shred CP90 Canon → Bull Rider 16.5"

→ Bull Rider 16.5" Viseur/lunette → Red dot (ou lunette optique, selon vos préférences)

→ Red dot (ou lunette optique, selon vos préférences) Poignée arrière → Poignée support CP90

→ Poignée support CP90 Chargeur → Chargeur de 15 cartouches

Atouts et arme secondaire

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

étant un FPS compétitif, la communauté, tout du moins une partie, se demande quelle est la meilleure arme à utiliser et surtout comment faire pour maximiser les dégâts et la performance de cette arme.étant une arme très appréciée des joueurs, nous vous donnons quelques conseils pour vous monter un build avec ce fusil de combat, dans le but de dominer les lobbys dePour ce qui est du, le build s'annonce somme toute assez basique. Cependant, avant de vous détailler l'équipement, nous rappelons qu'il s'agit d'une appréciation personnelle et que selon le style de joueur que vous êtes, il se peut que leque nous vous conseillons ne vous convienne pas. N'hésitez pas à modifier un ou deux éléments, selon si vous préférez des chargeurs plus étendus ou une crosse spécifique, par exemple. Dans notre cas, le silencieux est très souvent à privilégier, mais ce n'est peut-être pas valable pour vous.Pour parfaire, nous vous conseillons, notamment, d'intégrer l'atout Surarmement pour vous équiper d'une deuxième arme principale. Vous pouvez également opter pour Pas de course ou Pillard pour le deuxième, au choix. En atout bonus nous conseillons Main lest et Fantôme pour l'ultime. Pour ce qui est de l'équipement tactique et de l'arme, cela dépend davantage de la façon dont vous jouez, mais dans notre cas, nous préférons miser sur des grenades.Bien évidemment, et comme nous vous le disions ci-dessus, cepeut ne pas vous correspondre, mais les informations indiquées ci-dessus devraient vous permettre de profiter de la meilleure version du