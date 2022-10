Call of Duty: Modern Warfare 2 : Heure de sortie en France et prétéléchargement

Heure de sortie de Call of Duty: Modern Warfare 2

Quand prétélécharger Call of Duty: Modern Warfare 2 ?

PlayStation → À partir du 20 octobre

→ À partir du 20 octobre Xbox → À partir du 19 octobre

→ À partir du 19 octobre PC → À partir du 26 novembre

Comme chaque fin d'année, un nouvel épisode de la licence Call of Duty arrive. Pour cette année 2022, nous laissons le passé pour le présent, avec le retour des guerres modernes avec Modern Warfare 2, la suite du reboot sorti en 2019.Étant donné que ceest très attendu par la communauté, qui a apprécié les quelques efforts fournis par les développeurs ces dernières années, et parce qu'il s'agit d'un Modern Warfare, de nombreux joueurs se demandentL'heure de sortie est très importante, puisqu'il s'agit du moment à partir duquel il vous sera possible de lancer. Bien que certains studios proposent des heures de sorties synchrones, Activision a fait le choix ici deAinsi, selon les informations partagées sur le site officiel, il sera possible d'y jouer dès. Pour les joueurs PC, il faudra, en revanche, patienter jusqu'à 6h le 28 octobre.La bonne nouvelle est qu'il est aussi possible debien en amont de sa sortie, pour que même les joueurs ayant une petite connexion en profitent rapidement. Sachant qu'il pèse entre plusieurs dizaines de gigaoctets, cette fonctionnalité est la bienvenue.Voici le planning du prétéléchargement deNotez que si vous avez précommandé le titre, vous êtes également éligibles pour découvrir, dès maintenant, la campagne en accès anticipé. Sinon, il va falloir attendre le 28 octobre et la sortie desur PC, par le biais du Battle.net et Steam, PS4, PS5, Xbox One et Series.