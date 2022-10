Call of Duty: Modern Warfare 2 : Comment inviter et jouer avec des amis ?

Inviter et jouer avec des amis sur Call of Duty: Modern Warfare 2

Lancez le jeu Call of Duty: Modern Warfare 2.

Une fois que vous êtes dans le menu principal, cliquez sur « Social » en haut à droite. Les raccourcis étant : Touche F2 sur PC - RS (joystick de droite) avec une manette.

Si vos amis figurent déjà dans la liste présente à l'écran, il vous suffit de cliquer sur leur pseudo et les inviter à vous rejoindre.

En revanche, si vous n'avez pas encore ajouté vos amis, voici comment faire : Allez dans l'onglet « Amis ». Cliquez sur « Ajout d'amis ». Rentrez ensuite le pseudo de votre ami, en fonction de la plateforme qu'il utilise : ID Activision → Battle.net. ID Steam → Steam. ID PlayStation Network → PS4 et PS5. Gamertag → Xbox One et Xbox Series. Attendez que votre ami ait reçu et accepté votre demande. Il ne vous reste plus qu'à l'inviter, via votre liste d'amis affichée dans l'onglet « Hub ».



Xbox Édition Cross-Gen Bundle → 62,99 € au lieu de 79,99 €, soit 21 % de réduction. Édition Vault → 87,49 € au lieu de 109,99 €, soit 20 % de réduction.

PlayStation Carte PSN 50 € → 45,29 € au lieu de 50 €, soit 9 % de réduction. Carte PSN 20 € → 18,99 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.



Sorti le 28 octobre 2022, est disponible sur consoles PlayStation, Xbox et sur PC. Disposant de la fonctionnalité cross-play, les joueurs et les joueuses peuvent inviter leurs amis à jouer avec eux, et ce peu importe la plateforme de jeu utilisée. Dans ce qui suit, nous vous expliquons Sur n'est pas compliqué. D'ailleurs, la manipulation, décrite ci-dessous, ne devrait pas vous prendre beaucoup de temps tant elle est relativement simple. Celle-ci s'applique à tous les cas de figure, que vous soyez sur consoles PlayStation, Xbox ou bien PC. Pour rappel, est à retrouver sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC (via Battle.net et Steam).