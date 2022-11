Désinstaller des packs/fichiers de jeu de Call of Duty: Modern Warfare 2

Lancez votre jeu Call of Duty: Modern Warfare 2 depuis votre PC ou votre console.

Une fois que vous êtes dans le menu principal, sélectionnez/cliquez sur l'engrenage situé en haut à droite de votre écran (près de votre niveau).

À la fin de la liste, vous verrez « Gérer les fichiers ». Cliquez dessus (image 1 de la galerie ci-dessous).

Sélectionnez Call of Duty: Modern Warfare 2, dans le nouveau menu apparaissant sur votre écran (image 2 de la galerie ci-dessous).

Il ne vous reste plus qu'à désinstaller les fichiers/packs de jeu que vous ne voulez plus (image 3 de la galerie ci-dessous) : Multijoueur Campagne Coopératif



occupe un espace important sur le disque dur des joueurs et des joueuses, et ce peu importe la plateforme de jeu utilisée. D'ailleurs, ce poids augmente au fil des mises à jour déployées sur le titre. Ainsi, les joueurs et joueuses pourraient, à un moment donné, vouloir libérer un peu d'espace de stockage et, sur. Sachez que cela est tout à fait possible et nous vous indiquons, d'ailleurs,comporte plusieurs packs de jeu. Certains sont affiliés au multijoueur, tandis que d'autres sont attribués à la Campagne ou encore aux missions en coopération, à l'heure actuelle. Ainsi, il est possible d'en, si vous avez besoin de libérer de l'espace sur votre ou vos disques durs. Par exemple, si vous avez terminé toutes les missions de la Campagne et que vous ne comptiez plus y jouer, vous pouvezce pack de jeu, si vous le désirez.D'ailleurs, sur, la manipulation pourest relativement simple et s'effectue en quelques clics. Sans plus tarder, voici la marche à suivre :Pour rappel,est disponible sur consoles PlayStation, Xbox mais aussi sur PC. Si vous débutez sur le jeu, sachez que nous avons préparé plusieurs guides qui pourraient vous aider.