Call of Duty : Un prototype terrifiant du mode alien d'Extinction dévoilé en vidéo

Un ancien développeur de Call of Duty: Ghosts révèle une vidéo inédite du premier prototype d'Extinction, et le résultat était bien plus effrayant que la version finale sortie en 2013.
Alors que Call of Duty mise désormais exclusivement sur son populaire mode Zombies pour ses expériences coopératives
, de nouvelles images montrent que l'approche initiale d'Extinction
aurait pu être radicalement différente. Dans une vidéo récemment publiée par Brian Bright
, ancien employé de Neversoft ayant travaillé sur le jeu, on découvre un concept prototype inquiétant qui plongeait le joueur dans une ambiance beaucoup plus sombre et oppressante.
Un prototype d'Extinction inspiré du film « The Mist »
Initialement conçu comme une démo pour convaincre les dirigeants d'Activision, ce prototype d'Extinction mettait en scène le joueur seul dans les rues ravagées de Chicago. Ici, pas d'affrontement frontal immédiat, mais plutôt une sensation permanente d'être traqué par des créatures extraterrestres se déplaçant furtivement sur les toits, dans les bâtiments et dissimulées par de hautes herbes.
La séquence, datant de novembre 2012, montre une atmosphère qui rappelle clairement les codes du survival horror, très loin de l'action nerveuse à laquelle Call of Duty nous a habitués.
À l'origine, Extinction s'inspirait beaucoup du film The Mist. Une vague de brouillard surgissait régulièrement, masquant les aliens et ne laissant visibles que leurs yeux. Les joueurs devaient installer des pièges pour survivre à ces phases oppressantes.
Une évolution rapide du concept vers un gameplay plus classique
Selon Bright, cette idée originale du brouillard évolua ensuite vers les fameuses phases de forage présentes dans le jeu final. Les joueurs devaient ainsi se concentrer sur une zone précise à défendre, ce qui offrait une expérience coopérative plus intense et structurée. Cette transition s'est faite en seulement un an, un délai particulièrement court dans l'industrie du jeu vidéo.
Malgré ces changements, Extinction ne connut jamais le succès populaire de son concurrent direct, le mode Zombies. Aujourd'hui, ces nouvelles révélations soulignent tout le potentiel inexploité du projet initial.
Des projets Call of Duty annulés et méconnus
Ce n'est pas le seul projet intriguant révélé récemment par Brian Bright. L'ancien développeur a également mentionné l'existence d'un autre jeu annulé, baptisé Call of Duty: Future Warfare
. Ce titre aurait permis des batailles futuristes sur la Lune, ou encore des conflits au niveau de la frontière américano-mexicaine.
Beaucoup d'idées initiales ont finalement été intégrées dans les opus ultérieurs, comme Black Ops 2 ou Infinite Warfare, mais le concept initial ne verra jamais le jour. Ces prototypes rappellent que derrière chaque Call of Duty publié, de nombreux projets expérimentaux sont envisagés, explorés, puis abandonnés ou modifiés profondément
.
Un regard intéressant sur les coulisses de la franchise Call of Duty
Cette nouvelle vidéo nous montre donc une autre facette, plus sombre et plus horrifique, de ce qu'aurait pu devenir le mode Extinction. Même si le résultat final était très différent, cette séquence rappelle que Call of Duty a su expérimenter des concepts originaux au fil des années, même si ceux-ci n'ont pas tous trouvé leur public.
Aujourd'hui, la franchise semble se concentrer exclusivement sur les modes Zombies, toujours très populaires, bien que le studio s'essaye toujours à quelques nouveautés, avec DMZ, qui a mis en lumière le genre shooter extraction. Reste à voir si Activision souhaite intégrer d'autres modes uniquement coopératif.
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