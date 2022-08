Breaking Bad aurait pu devenir un jeu à la GTA

Je ne suis pas un grand joueur de jeux vidéo, mais comment ne pas connaître Grand Theft Auto ? D'ailleurs je me souviens avoir dit aux deux personnes qui ont dit oui à Breaking Bad à l’origine « Vous savez qui possède Grand Theft Auto ? Ne peut-il y avoir une sorte d'adaptation de Breaking Bad ? » Cela a toujours eu du sens pour moi, mais ça ne s’est pas concrétisé.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Breaking Bad est sans doute l'une des meilleures séries de ces quinze dernières années, au même titre que son spin-off, Better Call Saul, centrée, elle, sur les débuts de l'avocat de Walter White et Jesse Pinkman, Saul Goodman. Nous vous conseillons, d'ailleurs, de vous y mettre, si vous n'avez jamais vu l'une ou l'autre de ces séries. Pour en revenir à ce que nous intéressant,En effet, si un jeu mobile, Breaking Bad: Criminal Elements, a vu le jour et n'a pas marqué les joueurs,, l'une des licences les plus populaires du monde.En tenant en compte ses propos,, d'autant plus que Vince Gilligan réitère que d'autres projets ont vu le jour, avec plus ou moins de succès. Cela sera en tout cas une excellente chose pour les amoureux de la série et l'univers, pouvoir se promener dans les rues d'Albuquerque et le désert du Nouveau-Mexique, un environnement idéal pour un jeu en monde ouvert.