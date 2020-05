Cate Blanchett pour incarner Lilith dans le film Borderlands ?

Il y a du nouveau du côté de la scène cinématographique en ce qui concerne le film Borderlands. Cate Blanchett pourrait très certainement incarner le personnage de Lilith.

We are incredibly excited about this news! Borderlands is shaping up to be an amazing movie!https://t.co/42VT8YUQkc pic.twitter.com/zJY7M7B5to — GearboxOfficial (@GearboxOfficial) May 5, 2020

Voici une agréable nouvelle pour les amoureux de la licence. L'actrice australienne et oscarisée, connue pour son rôle dans Le Seigneur des Anneaux, mais également Le Hobbit ou encore The Ragnarok,En effet, selon un rapport publié par Variety , il se pourrait donc que l'on voie l'actrice endosser le rôle de Lilith, personnage bien connu de la franchise, et ce n'est pas tout puisqueen faisant savoir qu'ils étaient excités à l'idée qu'elle incarne ce personnage.Si cette information est avérée,, mais elle ne sera pas la première à expérimenter cette aventure, car plusieurs autres grands noms ont aussi eu cette expérience, comme, ou encore. Plus récemment,a aussi campé le rôle dePour le moment, nous n'avons pas plus d'informations sur ce que sera, mais nous pouvons espérer que l'humour soit à la hauteur de celui présent dans les opus.