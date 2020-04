Borderlands 3 : Le mode Chaos 2.0 et la revanche des Cartels présentés par Gearbox

Les joueurs de Borderlands 3 auront de quoi faire ces prochains jours, avec l'amélioration du mode Chaos, ainsi qu'un nouvel événement saisonnier.

Détails du mode Chaos 2.0

La revanche des Cartels, le nouvel événement saisonnier

3 défis : Skin de système ÉCHO "Graphisme VECH-tor"

Skin de système ÉCHO "Graphisme VECH-tor" 6 défis : Pendentif d'arme "Baroudeur rétro"

Pendentif d'arme "Baroudeur rétro" 10 défis : Décoration de chambre "Firewall encadré"

Décoration de chambre "Firewall encadré" 14 défis : Tête de Chasseur de l'Arche "SAV de Pandore"

Tête de Chasseur de l'Arche "SAV de Pandore" 18 défis : Skin de Chasseur de l'Arche "Mort par filigrane"

Une nouvelle mise à jour sera déployée sur toutes les plateformes ce 23 avril, et promet moult nouveautés et améliorations aux joueurs de. Le mode Chaos va connaître pléthore de changements, alors qu'un événement saisonnier, la revanche des Cartels, a été présenté par les développeurs.Le mode Chaos se débloque dans Borderlands 3 une fois que la campagne principale est terminée. Ce dernier vous permet, notamment, d'augmenter la difficulté et d'obtenir plus de points d'expérience et un butin plus qualitatif. Grâce à la mise à jour de ce 23 avril,Le premier changement pour ce mode Chaos 2.0 est qu'il ne sera plus nécessaire de vous rendre au piédestal sur Sanctuary-3 pour l'activer, puisqu'une option sera disponible dans le menu. 25 nouveaux modificateurs pourront être appliqués,, chacun ayant, bien entendu, ses spécificités. Si les modificateurs sont sélectionnés de manière aléatoire, leur nombre et leur niveau de difficulté sont toujours les mêmes pour chaque niveau de Chaos :Comme vous devez vous en douter, plus le niveau de Chaos est élevé, plus la qualité des armes à récupérer sur les ennemis est intéressante. De plus, vous aurez l'occasion de récupérer, uniquement au niveau de Chaos 6 et plus. Pour plus d'informations, rendez-vous ici Entre ce 23 avril et ce 4 juin, tous les joueurs de Borderlands 3 auront la possibilité de participer à un événement saisonnier exceptionnel.Il y en aura pour tous les goûts. Le but sera de sauver la peau de votre ami Maurice, qui s'est malheureusement endetté auprès d'une personne peu recommandable, Joey Ultraviolet, le grand chef du Cartel de l'éridium. Vous allez devoir vous rendre à la Villa Ultraviolet afin d'affronter Joey et ses hommes.Naturellement, les défis mis en place proposent aux joueurs de récupérer divers éléments cosmétiques, en fonction du nombre de défis réussis :De plus amples informations sur l’événement la revanche des Cartels peuvent être trouvées sur le site officiel