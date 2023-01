Borderlands : De nouvelles prises de vue, dirigées par Tim Miller (Deadpool), sont prévues pour le film

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

De plus en plus de licences vidéoludiques ont le droit à leur adaptation en film ou bien en série télévisée. Pêle-mêle, nous pouvons ainsi citer la série The Witcher de Netflix ou encore le film Warcraft : Le commencement, pour ne donner que deux exemples. Sans oublier, la série The Last of Us, qui doit sortir sur HBO Max en ce mois de janvier 2023 . Or, il ne s'agit pas des seuls projets d'adaptation en cours.En effet, comme vous le savez probablement déjà, un film Borderlands, réalisé par Eli Roth, doit prochainement arriver sur nos écrans. Si le tournage a débuté en 2021, nous avons récemment appris, grâce au site Deadline , que(« reshoots » en anglais). D'ailleurs, c'est le réalisateur de Deadpool,. En effet, Eli Roth est actuellement occupé par son prochain film « Thanksgiving ».Pour rappel, en ce qui concerne le casting du film, nous savons que l'actrice Cate Blanchett (Elizabeth: l'Âge d'or, Le Seigneur des Anneaux) joue le rôle de Lilith et Kevin Hart (Scary Movie 4, Agents presque secrets) incarne Roland. En outre, Jack Black (The Office, Rock Academy, Kung Fu Panda) prête sa voix pour le personnage Claptrap. À l'heure actuelle, nous ne savons pas encore, précisément, quand le film Borderlands se rendra disponible.