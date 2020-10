Borderlands 3 : Récolte sanglante, l'événement d'Halloween, est de retour

4 défis réussis : pendentif d'arme "Sentiment rabougri"

pendentif d'arme "Sentiment rabougri" 8 défis réussis : skin de système ÉCHO "Message de l'au-delà"

skin de système ÉCHO "Message de l'au-delà" 12 défis réussis : skin de Chasseur de l'Arche "Look hanté"

skin de Chasseur de l'Arche "Look hanté" 15 défis réussis : skin d'arme "Porphyrophobie"

Même si Borderlands 3 est sorti il y a maintenant un peu plus d'un an, le 13 septembre 2019, dont le dernier est sorti il y a peu . Le studio vient également d'annoncer que l'événementLes joueurs auront donc jusqu'au 5 novembre pour jouer à ce mode temporaire, lequel permettra par exemple de prendre sa revanche sur le Capitaine Haunt. Celles et ceux souhaitant participer à l'événement devront aller voir Maurice à bord de Sanctuary, qui vous demandera de récupérer de l'hecktoplasme sur les fantômes qui apparaissent lorsque les ennemis seront éliminés (via un spectre qu'il faudra abattre). Une fois suffisamment d'hecktoplasme récolté, il faudra aller retrouver Maurice, qui vous ouvrira un portail vers la dimension du Capitaine Haunt, dans laquelle plusieurs défis peuvent être réalisés pour débloquer quelques éléments de la Récolte sanglante.Gearbox précise, pour les joueurs qui auraient participé au premier événement, que certains défis seront, cette année, plus facile à réaliser. Plusieurs cosmétiques vous seront octroyés en fonction de votre réussite, en plus de certains bonus :Disponible sur PC, PS4 et Xbox One depuis le 13 septembre 2019, il n'est pas impossible que Borderlands 3 arrive sur Nintendo Switch . Qui plus est, un mode inédit sera implanté en fin d'année , lequel changera le gameplay du jeu.