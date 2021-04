Borderlands 3 propose un événement temporaire pour faire le plein d'éridium

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



En effet, alors que la communauté pourra découvrir le deuxième du Season Pass 2, nommé Director's Cut, le 8 avril après un léger report , Gearbox souhaite que l'attente soit moins longue pour ces joueurs, mais aussi tous les autres, en lançant l'événement temporaire « Pluie d'éridium ». D'ores et déjà disponible et se terminant le 8 avril, date de sortie du DLC Director's Cut,, puisque certains en auront cruellement besoin d'ici peu de temps.Durant cette période, les ennemis abattus lâcheront davantage d'éridium, les machines à éridium de Moxxi auront un coup d'utilisation plus faible, alors que les objets vendus par Earl le Dingue seront plus abordables. Notez qu'en mode Chaos, les ennemis proposeront, eux aussi, encore plus d'éridium.Concernant DLC Director's Cut, qui arrivera ce jeudi 8 avril, il permettra, notamment de faire un boss de raid, Salgauss gargantuesque, connu sous le nom d'Hémovore l'Invincible.. Il sera disponible à la vente individuellement et fait partie du Season Pass 2.