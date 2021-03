Borderlands 3 : Le DLC Director's Cut repoussé de quelques semaines, à cause de la météo

Hey Vault Hunters, we have an important update for you. pic.twitter.com/Vqn1VSrDGK — Borderlands 3 (@Borderlands) March 11, 2021

PC Edition Standard → 14,99 € au lieu de 59,99 €, soit 75 % de réduction. Edition Deluxe → 26,43 € au lieu de 79,99 €, soit 67 % de réduction. Super Deluxe Edition → 29,99 € au lieu de 99,99 €, soit 70 % de réduction.

Xbox One Edition Standard → 24,98 € au lieu de 69,99 €, soit 64 % de réduction. Edition Deluxe → 44,99 € au lieu de 84,99 €, soit 47 % de réduction. Super Deluxe Edition → 39,95 € au lieu de 99,99 €, soit 60 % de réduction.



Normalement, les joueurs deet en particulier celles et ceux ayant acheté le Season Pass 2 auraient dû voir débarquer ce 18 mars. Toutefois, Gearbox a annoncé que ce contenu supplémentaire allait arriver avec un peu de retard. La raison est assez originale, bien que tout à fait légitime,. Plus de 4 millions de foyers ont été privés d'électricité, mais aussi plusieurs entreprises, dont Gearbox.De ce fait, il était impossible pour les équipes de développement d'avancer sur ce deuxième DLC du Season Pass 2, obligeant le studio à revoir sa date de sortie.Pour rappel, cette extension apportera son lot de nouveautés, avec notamment un nouveau boss, Hémovore l’Invincible, une série de nouvelles missions ou encore des cosmétiques inédits. En bref, les joueurs auront de quoi faire pendant quelques heures. Vous retrouverez de plus amples informations ici Borderlands 3 est pour rappel disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Si vous ne le possédez pas encore, notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur les plateformes suivantes :