Borderlands 3 offert sur l'Epic Games Store

Borderlands 3 gratuit sur l'Epic Games Store

Le jeu de tir de référence est de retour avec ses trilliards de flingues pour une aventure démente ! Découvrez de nouveaux mondes et affrontez vos ennemis avec l'un des quatre Chasseurs de l'Arche proposés, des héros en quête de trésors avec chacun leurs propres compétences et options de personnalisation. Jouez en solo ou en coop pour sauver la galaxie d'une secte et de ses leaders sans pitié.

Comment avoir Borderlands 3 gratuitement ?

PC Édition Standard → 11,99 € au lieu de 59,99 €, soit 80 % de réduction. Édition Deluxe → 19,99 € au lieu de 79,99 €, soit 75 % de réduction. Super Deluxe Édition → 22,88 € au lieu de 79,99 €, soit 71 % de réduction.

Xbox One Édition Standard → 17,99 € au lieu de 69,99 €, soit 74 % de réduction.



Depuis maintenant près de trois ans, les papas de Fortnite nous ont habitués à proposer un ou plusieurs jeux gratuits chaque semaine. Si la plupart sont des titres indépendants, nous retrouvons, parfois, de plus grosses productions, comme GTA V, World War Z, Star Wars: Battlefront 2, Dead by Daylight ou Godfall. Pour célébrer les soldes qui arrivent sur la plateforme, nous avons le droit àDès ce jeudi 19 mai, et pour une durée d'une semaine, il vous sera possible d'ajouterà votre bibliothèque sans dépenser le moindre sou puisqu'il est effectivement. Si vous n'avez jamais joué au jeu, sachez que nous avons affaire à la suite de la licence très populaire, où l'univers est encore plus poussé, toujours avec ses séquences de tir dynamique. Qualifié de shooter-looter,vous plongera dans une histoire qui vous fera combattre les Jumeaux Calypso, lesquels souhaitent régner sur la galaxie.possède un fort aspect RPG, avec un choix à faire parmi quatre personnages ayant des caractéristiques différents, et un arbre de compétences à faire évoluer au fur et à mesure.Pour cela, vous allez devoir vous rendre sur l'Epic Games Store dès ce 19 mai et réclamer votre dû. Vous pouvez cliquer directement ici pour tomber sur la page du jeu. Vous avez jusqu'au 26 mai pour le réclamer.Vous pouvez consulter à tout moment la liste des jeux offerts sur l'Epic Games Store afin de ne jamais rien manquer.Si jamais vous n'avez pas pu participer à l'offre, sachez que notre partenairevous le propose sur :