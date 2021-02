Borderlands 3 : Le DLC Director's Cut arrive en mars, avec un nouveau boss de raid

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Véritable succès,. En fin d'année 2020, les joueurs ont pu découvrir un deuxième Season Pass, ajoutant un premier DLC. Les développeurs avaient alors promis qu'au moins une nouvelle extension serait publiée au début de l'année 2021, et c'est en ce début de mois de février que Gearbox est venu nous présenter ces nouveautés.Le Director's Cut arrivera donc le 18 mars prochain et sera gratuit pour les détenteurs du Season Pass 2 ou de l'Édition Ultimate, payant pour les autres.Notez qu'il faut avoir terminé l'histoire pour pouvoir la combattre. Gearbox qualifie cet affrontement comme « l’un des défis les plus impressionnants du jeu » étant donné que la force de Hémovore l’Invincible évolue en même temps que votre niveau de Chaos actif et niveau de personnage.De plus, une série de nouvelles missions sera disponible,. Vous prendrez la direction de Pandore, Prométhée, Eden-6 et Nekrotafeyo. En outre, nous retrouverons trois Cartes de l'Arches, qui permettent de débloquer des éléments cosmétiques en réussissant des défis uniques, choisis aléatoirement parmi une centaine. Grâce à ces Cartes de l'Arche, vous pourrez aussi faire évoluer le niveau de vos personnages plus rapidement.Finalement, comme souvent de nombreux cosmétiques seront disponibles, alors que l' événement Saint Cœurs brisés fait son retour , du 11 au 25 février. Rendez-vous donc le 18 mars prochain pour découvrir ce nouveau contenu sur Borderlands 3 , qui est disponible sur PC, PlayStation et Xbox.