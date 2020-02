Borderlands 3 : L'événement Coffres Rares Garnis est disponible

Sorti en septembre 2019, Borderlands 3 continue de proposer des mises à jour, jour après jour. Après le dernier événement,Folie de la Chasse, qui s'est achevé jeudi dernier, découvrez sans plus tarder Coffres Rares Garnis.

De l'équipement légendaire pour votre Chasseur de l'Arche

N'hésitez pas à utiliser notre code créateur « GAMEWAVE » si vous appréciez le contenu que nous vous proposons sur Borderlands 3.

Si le jeu s'est plutôt bien vendu, et ce, malgré quelques remarques de la part des joueurs concernant les méchants de Borderlands 3 , chaque semainecontinue d'alimenter les nouveautés, et ce, pour le plaisir des joueurs.Depuis quelques jours, pour faire suite à l'événement, place donc à la nouveauté avec cette fois-ci. Disponible pendant deux semaines,, cet événement offre la possibilité aux joueurs de trouver toujours plus de butin rare.En effet,. Mais attention... Qui dit butin légendaire dit apparition des Ennemis Rares augmentée et ce de façon permanente, car les objets légendaires sont trouvables plus facilement.De plus, nous avons également appris que les développeurs ont décidé depermanente et non plus temporaire comme il l'était auparavant en tant qu'événement. Cependant, si vous n'êtes pas très adepte de ce nouveau fonctionnement,Pour rappel, Borderlands 3 est disponible sur PC, PS4, Xbox One et Stadia. Si vous ne faites pas encore partie des millions de joueurs, et que vous souhaitez l’acquérir à moindre coût, notre partenairevous le propose dans les éditions suivantes :