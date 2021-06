Borderlands 3 fête l'arrivée du cross-play avec le retour de Revenge of the Cartel

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Fêtes de fin d'année, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire un concours où 1500 euros de jeux vidéo sont à gagner.



Pour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « À l'occasion des, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire Instant Gaming vous permet, l'espace d'une semaine', de participer àPour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « Concours du Nouvel An » et à remplir quelques-unes des conditions afin de multiplier vos chances de repartir avec le lot gagnant.

Avec la mise à jour du 24 juin dernier,avec les joueurs venant de tous horizons, hormis les joueurs PlayStation. Malheureusement, encore une fois, la société n'a pas autorisé cette fonctionnalité, et laisse derrière elle plusieurs milliers de joueurs déçus. Lors de l'annonce de cette fonctionnalité , avait expliqué que l'éditeur, à savoir, avait demandé de supprimer a prise en charge du cross-play pour les consoles PlayStation, probablement suite à la demande de Sony.Néanmoins,, et découvrir ou redécouvrir, revenu pour l'occasion. À travers celui-ci, les joueurs se retrouveront opposés àet sa bande de larbins, et devront releverpour espérer remporter des cosmétiques à thème, avec notamment le skin anneau cosmique Echo, la figurine d'arme Pandora Sunset et la décoration de chambre Framed Tenderizer.Aussi, les événements saisonniers, dont, sont désormais sans fin, ce qui signifie que les joueurs peuvent y participer quand ils le souhaitent, et aussi longtemps qu'il le désirent. Le niveau maximum a été augmenté jusqu'au 72, ce qui permet un total de 70 points de compétences.Pour rappel, Borderlands 3 est disponible sur PC, PlayStation et Xbox.