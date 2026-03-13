Le prometteur Blight: Survival confirme enfin sa sortie sur consoles

Le très attendu jeu d'action médiéval Blight: Survival a profité du Future Games Show pour donner de ses nouvelles. Entre une sortie confirmée sur consoles, un cap de popularité franchi et une refonte de ses mécaniques, le titre coopératif de Haenir Studio précise ses ambitions.

Blight Survival officialise son arrivée sur PS5 et Xbox Series

Une étape majeure a été franchie, et nous voulons prendre le temps nécessaire afin que l'attente en vaille la peine lorsque le moment sera venu de mettre Blight: Survival entre vos mains.

Un monde médiéval ravagé et impitoyable















Entre action viscérale et mécaniques d'extraction

Chargement du sondage... 0 votant Voter

Présenté une nouvelle fois lors du Future Games Show Spring Showcase 2026,grâce à une prise de parole de ses développeurs et au partage de nouvelles images inédites. Le jeu d'action horrifique coopératif développé par Haenir Studio a également profité de l'occasion pour confirmer son arrivée sur consoles, une nouvelle très attendue par l'ensemble de la communauté des joueurs.À l'occasion de cet événement printanier majeur, Ulrik, le directeur créatif de Blight Survival, a pris la parole dans une nouvelle vidéo pour adresser ses plus vifs remerciements aux joueurs., le plaçant tout en haut de la liste des jeux les plus attendus de la plateforme. L'équipe de développement considère ce chiffre exceptionnel comme une véritable consécration et une preuve du grand intérêt du public.Le studio a également tenu à rappeler avoir retravaillé une grande partie du projet à la suite de son récent partenariat avec Behaviour Interactive, qui endosse désormais officiellement le rôle d'éditeur. En revisitant la vision originale du titre, les développeurs ont estimé qu'il était. Cette décision radicale et courageuse vise à rendre pleinement justice à l'expérience initialement imaginée par les créateurs.Cette nouvelle communication permet surtout de confirmer de manière définitive que. Ces versions très demandées viendront s'ajouter à la sortie déjà prévue sur PC via Steam et l'Epic Games Store. Néanmoins, aucune date de lancement précise n'a encore été annoncée,, ravagé par une guerre interminable entre deux royaumes rivaux. Au cœur de ce conflit incessant et destructeur, une mystérieuse affliction mortelle appelée la Blight se propage rapidement depuis les cadavres laissés à l'abandon sur les champs de bataille, transformant les humains en créatures monstrueuses et redoutables.Les joueurs incarneront l'un des Writhens, des combattants d'élite redoutables envoyés spécialement pour éradiquer cette menace grandissante., avec des escouades pouvant regrouper jusqu'à quatre participants simultanément. Chaque groupe devra se frayer un chemin sanglant à travers des hordes d'ennemis impitoyables, qu'ils soient humains ou monstrueux, pour espérer progresser dans cette terre lointaine et dévastée.Le titre ambitieux de Haenir Studio souhaite se démarquer intelligemment de la concurrence. Les courageux aventuriers devront gérer les risques en permanence et décider s'il vaut mieux sécuriser le butin durement acquis ou poursuivre l'expédition périlleuse au risque de perdre la vie.Il sera également crucial de maîtriser un système de combat directionnel pensé pour être parfaitement accessible mais redoutablement exigeant. Ce monde médiéval violent et sombre regorge de secrets enfouis, d'armes variées et d'équipements inédits à découvrir au fil de la progression. Il ne reste plus qu'à espérer que les équipes de développement seront bientôt en mesure de fournir de nouvelles séquences de jeu pour cette expérience qui possède clairement tous les atouts nécessaires pour rencontrer un immense succès critique et commercial lors de sa sortie finale.