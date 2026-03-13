Le prometteur Blight: Survival confirme enfin sa sortie sur consoles

Le très attendu jeu d'action médiéval Blight: Survival a profité du Future Games Show pour donner de ses nouvelles. Entre une sortie confirmée sur consoles, un cap de popularité franchi et une refonte de ses mécaniques, le titre coopératif de Haenir Studio précise ses ambitions.
Présenté une nouvelle fois lors du Future Games Show Spring Showcase 2026, Blight: Survival a refait parler de lui
grâce à une prise de parole de ses développeurs et au partage de nouvelles images inédites. Le jeu d'action horrifique coopératif développé par Haenir Studio a également profité de l'occasion pour confirmer son arrivée sur consoles, une nouvelle très attendue par l'ensemble de la communauté des joueurs.
Blight Survival officialise son arrivée sur PS5 et Xbox Series
À l'occasion de cet événement printanier majeur, Ulrik, le directeur créatif de Blight Survival, a pris la parole dans une nouvelle vidéo pour adresser ses plus vifs remerciements aux joueurs. Le titre a récemment franchi le cap impressionnant de 1,5 million d'ajouts aux listes de souhaits sur Steam
, le plaçant tout en haut de la liste des jeux les plus attendus de la plateforme. L'équipe de développement considère ce chiffre exceptionnel comme une véritable consécration et une preuve du grand intérêt du public.
Une étape majeure a été franchie, et nous voulons prendre le temps nécessaire afin que l'attente en vaille la peine lorsque le moment sera venu de mettre Blight: Survival entre vos mains.
Le studio a également tenu à rappeler avoir retravaillé une grande partie du projet à la suite de son récent partenariat avec Behaviour Interactive, qui endosse désormais officiellement le rôle d'éditeur. En revisitant la vision originale du titre, les développeurs ont estimé qu'il était absolument indispensable de reconstruire les systèmes principaux depuis la base
. Cette décision radicale et courageuse vise à rendre pleinement justice à l'expérience initialement imaginée par les créateurs.
Cette nouvelle communication permet surtout de confirmer de manière définitive que Blight: Survival arrivera bel et bien sur Xbox Series et PS5
. Ces versions très demandées viendront s'ajouter à la sortie déjà prévue sur PC via Steam et l'Epic Games Store. Néanmoins, aucune date de lancement précise n'a encore été annoncée, le studio préférant logiquement prendre le temps de peaufiner sa copie pour offrir un résultat optimal
.
Un monde médiéval ravagé et impitoyable
Blight: Survival a pour grande ambition de plonger les joueurs dans un univers médiéval particulièrement brutal
, ravagé par une guerre interminable entre deux royaumes rivaux. Au cœur de ce conflit incessant et destructeur, une mystérieuse affliction mortelle appelée la Blight se propage rapidement depuis les cadavres laissés à l'abandon sur les champs de bataille, transformant les humains en créatures monstrueuses et redoutables.
Les joueurs incarneront l'un des Writhens, des combattants d'élite redoutables envoyés spécialement pour éradiquer cette menace grandissante. L'aventure pourra se vivre en solitaire ou en coopération
, avec des escouades pouvant regrouper jusqu'à quatre participants simultanément. Chaque groupe devra se frayer un chemin sanglant à travers des hordes d'ennemis impitoyables, qu'ils soient humains ou monstrueux, pour espérer progresser dans cette terre lointaine et dévastée.
Entre action viscérale et mécaniques d'extraction
Le titre ambitieux de Haenir Studio souhaite se démarquer intelligemment de la concurrence en mêlant une action sanglante à des mécaniques directement inspirées des roguelites et des jeux d'extraction modernes
. Les courageux aventuriers devront gérer les risques en permanence et décider s'il vaut mieux sécuriser le butin durement acquis ou poursuivre l'expédition périlleuse au risque de perdre la vie.
Il sera également crucial de maîtriser un système de combat directionnel pensé pour être parfaitement accessible mais redoutablement exigeant. Ce monde médiéval violent et sombre regorge de secrets enfouis, d'armes variées et d'équipements inédits à découvrir au fil de la progression. Il ne reste plus qu'à espérer que les équipes de développement seront bientôt en mesure de fournir de nouvelles séquences de jeu pour cette expérience qui possède clairement tous les atouts nécessaires pour rencontrer un immense succès critique et commercial lors de sa sortie finale.
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