BitCraft Online, le jeu de survie et MMORPG, annonce sa date de sortie en accès anticipé

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 11 mars 2025 à 12h05
Le bac à sable et MMORPG de Clockwork Laboratories, BitCraft Online, a révélé, il y a peu de temps, sa date de sortie en accès anticipé.
BitCraft Online, le jeu de survie et MMORPG, annonce sa date de sortie en accès anticipé
Catégorisé comme un jeu de survie bac à sable et MMORPG, BitCraft Online, qui est développé ainsi qu'édité par Clockwork Laboratories, fait de l'œil à de nombreux joueurs et joueuses, depuis sa première annonce. Récemment, les développeurs de BitCraft Online ont dévoilé sa date de sortie en accès anticipé.

BitCraft Online débarque en mai 2025

En effet, grâce à une vidéo publiée au début du mois de mars 2025 sur la chaîne YouTube du jeu, nous avons appris que BitCraftOnline sort en accès anticipé le 29 mai 2025 sur PC. Ainsi, à cette date, les joueurs et les joueuses qui le désirent pourront se procurer le titre de Clockwork Laboratories via la plateforme de Valve, Steam. À l'heure actuelle, aucune information concernant son prix n'a été dévoilée. 

Miniature vidéo

Comme indiqué précédemment, BitCraft Online est décrit comme un jeu de survie bac à sable et MMORPG. Sur le titre, qui proposera des musiques d'Austin Wintory et Rachel Hardy, les joueurs et les joueuses devront collaborer dans un vaste monde procédural et dynamique. Ces derniers auront la possibilité de former des communautés, bâtir des villes, mais aussi d'explorer les terres de Starfell pour dénicher des ressources, servant à confectionner des outils et bien d'autres éléments. Évidemment, divers dangers, notamment des prédateurs, se dresseront sur le chemin de la communauté, qui devra faire preuve de stratégie et de coopération pour survivre.
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Rendez-vous donc le 29 mai 2025 pour découvrir BitCraft Online en accès anticipé sur PC. D'après les informations partagées par Clockwork Laboratories, le titre deviendra free-to-play à l'avenir, soit lorsque la version 1.0 aura été déployée.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

Bitcraft, le MMORPG novateur, deviendra open-source après son lancement
BitCraft Online 06 mai 2025

Bitcraft, le MMORPG novateur, deviendra open-source après son lancement

Le MMORPG très attendu Bitcraft Online fait parler de lui grâce à une annonce audacieuse de son studio, Clockwork Labs : le jeu deviendra open-source peu après son lancement en accès anticipé, prévu pour le 20 juin 2025. Une décision ambitieuse et rare qui pourrait bien transformer profondément l'expérience des joueurs et des développeurs.

commentaire (0)