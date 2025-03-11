BitCraft Online, le jeu de survie et MMORPG, annonce sa date de sortie en accès anticipé

Le bac à sable et MMORPG de Clockwork Laboratories, BitCraft Online, a révélé, il y a peu de temps, sa date de sortie en accès anticipé.

BitCraft Online débarque en mai 2025







Catégorisé comme un jeu de survie bac à sable et MMORPG,, qui est développé ainsi qu'édité par Clockwork Laboratories, fait de l'œil à de nombreux joueurs et joueuses, depuis sa première annonce. Récemment,En effet, grâce à une vidéo publiée au début du mois de mars 2025 sur la chaîne YouTube du jeu, nous avons appris que. Ainsi, à cette date, les joueurs et les joueuses qui le désirent pourront se procurer le titre de Clockwork Laboratories via la plateforme de Valve, Steam. À l'heure actuelle, aucune information concernant son prix n'a été dévoilée.Comme indiqué précédemment,est décrit comme un jeu de survie bac à sable et MMORPG. Sur le titre, qui proposera des musiques d'Austin Wintory et Rachel Hardy, les joueurs et les joueuses devront collaborer dans un vaste monde procédural et dynamique. Ces derniers auront la possibilité de former des communautés, bâtir des villes, mais aussi d'explorer les terres de Starfell pour dénicher des ressources, servant à confectionner des outils et bien d'autres éléments. Évidemment, divers dangers, notamment des prédateurs, se dresseront sur le chemin de la communauté, qui devra faire preuve de stratégie et de coopération pour survivre.Rendez-vous donc le 29 mai 2025 pour découvriren accès anticipé sur PC. D'après les informations partagées par Clockwork Laboratories, le titre deviendra free-to-play à l'avenir, soit lorsque la version 1.0 aura été déployée.