Beautiful Light, l'ambitieux shooter PvPvE d'extraction, annonce un report à l'automne 2027

Le studio indépendant Deep Worlds vient d'annoncer une triste nouvelle pour Beautiful Light. L'accès anticipé est officiellement repoussé au troisième trimestre 2027. Une annonce motivée par le besoin de peaufiner le titre et par la sortie prochaine du mastodonte de Rockstar.

C'est par le biais d'un long communiqué publié sur les réseaux sociaux que l'équipe de Deep Worlds a pris la parole pour informer sa communauté. Le développement de Beautiful Light, leur premier projet ambitieux, nécessite beaucoup plus de temps que prévu. Ce report (la dernière fenêtre était décembre 2026) vise à garantir une expérience optimale dès le premier jour, sans imposer des conditions de travail extrêmes aux développeurs.

Un report justifié par l'exigence et l'ombre de Rockstar

Le studio se veut totalement transparent avec ses joueurs. La raison principale de ce décalage vers le troisième trimestre 2027 est le besoin crucial de contenu supplémentaire et de finitions. Les développeurs estiment que le titre manque encore de polissage pour répondre à leurs propres exigences. Mais fait intéressant, l'équipe évoque également un facteur externe de taille pour justifier ce changement de calendrier, Grand Theft Auto VI.

La sortie du prochain Grand Theft Auto joue aussi un rôle, car elle rend cette période difficile pour obtenir la visibilité adéquate, bien que ce soit un facteur secondaire.

L'équipe, composée d'une vingtaine de personnes, assume ses erreurs de jeunesse concernant les précédentes annonces de dates. Leur objectif actuel est de construire une base solide pour soutenir le jeu en tant que service sur plusieurs années, tout en évitant la culture destructrice du surmenage intensif au sein du studio.











Des retours de testeurs très instructifs pour l'avenir

Malgré cette attente prolongée d'une petite année, les nouvelles sont loin d'être mauvaises pour les amateurs d'action tactique. Le dernier grand test a révélé que les fondamentaux du jeu sont excellents. Les joueurs ont particulièrement salué les sensations de tir, les affrontements entre joueurs, les déplacements, ainsi que l'atmosphère visuelle globale du titre. L'interface et les performances sur des machines récentes donnent également entière satisfaction.

Beautiful Light's Early Access is moving to Q3 2027 . Hi everyone, We have important news to share about Beautiful Light's EA release and the current state of the game. As always, we want to be fully transparent with you. This time, we just took a little longer before talking about it, because we were waiting on business related discussions that required us to not address the topic earlier. 🔸Why we're delaying The main reason is that the game needs more time. We've felt internally that it was still missing some content and polish. GTA VI's release also plays a part, since it makes that period a tough one to get the proper visibility, but it's a secondary factor. And since this isn't the first time we've pushed the date back, we wanted to be absolutely sure before announcing it. 🔸What the last playtest taught us We recently ran a bigger playtest than usual, and we're pretty happy with the feedback. So are the players, by the way (feel free to ask them directly about their impressions on our Discord). The main takeaway is that the game needs more time to be properly released. Not on the fundamentals, but on everything around them. Here's where we stand, concretely. 🔸What we're already happy with, and what's in the game today • PvP and gunfeel (players' favorite aspects in playtests) • Player movement • Graphics and atmosphere (the players' other favorite aspect in playtests) • UI and UX • Game modes • Performance on medium and high spec PCs • Item content (weapons, gear...) 🔸What these extra months will let us add • Better balancing for the playable anomalies, with a game mode better designed around them • Mercenary contracts (Special PvP mission - Backfilled into a current game) • More enemy NPCs and, above all, much better polish for them: right now it's not at the level we expect (the #1 issue raised by playtesters). • Performance on lower spec PCs • A rank and prestige system • More weapon/sight/attachments • More Tactical items (grenades, traps) • More gameplay variety (Echoes, minigames) • Third map (already in progress) that we target on time for EA launch • Improved audio: our homegrown solution works pretty well, but it still needs more polishing • And if we aim to include the Juggernaut at EA launch, our second playable anomaly, but we first focus to have the first one, the Wendigo well implemented (fun/balanced, for both human and wendigo player) 🔸Our approach hasn't changed We don't want to release Early Access in a rough state, and we want enough content and polish. That also gives us time to prepare the following updates without any dry spell in between. That's why we're now aiming for Q3 2027. 🔸A word for those who have doubts I know that for some of you, this new delay doesn't inspire much confidence, especially since it's the third one. So I want to reassure you: the game is here, and it's playable. Deep Worlds is a team of 20 people. We're a small, independent team, and Beautiful Light is our first game. We've paid for that inexperience in how and when we announced release dates, and we own that. We're also building the right support around the game so it can be run properly as a live service for years after launch. Aiming for Q3 2027 gives us time to move forward without putting the team through crunch, and to launch Early Access with everything we want in it from day one. 🔸What about playtests? Our pipeline is ready for larger playtests. So we'll keep running them throughout development, as usual, opening them up to more and more people. The goal is one big playtest per month with more players each time (like the previous one of october), followed by a large open beta before launch for a proper stress test. We are not willing to charge for a product we are not fully satisfied with. 🚨Instead, we will be holding a free, closed playtest open to a larger part of our community on the 26, 27 and 28th of December 2026.🚨 That's it! Thanks for reading and for being patient. If you have any questions, we'll be happy to answer them. — Beautiful Light (@beautifullight) November 4, 2026

Cependant, les testeurs ont mis en lumière plusieurs faiblesses que ces mois supplémentaires devront impérativement corriger. Le comportement des ennemis contrôlés par l'intelligence artificielle est actuellement le principal point noir de l'expérience. Le studio promet de revoir entièrement cet aspect, tout en optimisant les performances techniques pour les configurations matérielles plus modestes.

Un programme chargé pour enrichir l'expérience de jeu

Les mois à venir permettront d'intégrer de nombreuses nouveautés pour étoffer le contenu. Le studio prévoit d'ajouter un système de contrats de mercenaires, de nouvelles armes, des objets tactiques comme des grenades et des pièges, ainsi qu'un système de progression complet avec des grades. Une troisième carte est déjà en cours de création et devrait être prête pour le lancement de l'accès anticipé.

Les développeurs souhaitent également équilibrer les anomalies jouables. Le Wendigo, première créature incarnable, fera l'objet d'une attention toute particulière pour être amusant à jouer sans frustrer les adversaires humains. L'intégration d'une seconde anomalie est envisagée si le calendrier de production le permet d'ici la sortie.

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Pour faire patienter la communauté, Deep Worlds maintiendra une politique de tests réguliers. Un grand test fermé, entièrement gratuit, est d'ores et déjà programmé pour la fin du mois de décembre 2026. Une belle occasion de mesurer concrètement le chemin parcouru par ce projet ambitieux.