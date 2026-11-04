Beautiful Light, l'ambitieux shooter PvPvE d'extraction, annonce un report à l'automne 2027

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 04 novembre 2026 à 17h48
Le studio indépendant Deep Worlds vient d'annoncer une triste nouvelle pour Beautiful Light. L'accès anticipé est officiellement repoussé au troisième trimestre 2027. Une annonce motivée par le besoin de peaufiner le titre et par la sortie prochaine du mastodonte de Rockstar.
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Beautiful Light, l'ambitieux shooter PvPvE d'extraction, annonce un report à l'automne 2027

C'est par le biais d'un long communiqué publié sur les réseaux sociaux que l'équipe de Deep Worlds a pris la parole pour informer sa communauté. Le développement de Beautiful Light, leur premier projet ambitieux, nécessite beaucoup plus de temps que prévu. Ce report (la dernière fenêtre était décembre 2026) vise à garantir une expérience optimale dès le premier jour, sans imposer des conditions de travail extrêmes aux développeurs.

Un report justifié par l'exigence et l'ombre de Rockstar

Le studio se veut totalement transparent avec ses joueurs. La raison principale de ce décalage vers le troisième trimestre 2027 est le besoin crucial de contenu supplémentaire et de finitions. Les développeurs estiment que le titre manque encore de polissage pour répondre à leurs propres exigences. Mais fait intéressant, l'équipe évoque également un facteur externe de taille pour justifier ce changement de calendrier, Grand Theft Auto VI.

La sortie du prochain Grand Theft Auto joue aussi un rôle, car elle rend cette période difficile pour obtenir la visibilité adéquate, bien que ce soit un facteur secondaire.

L'équipe, composée d'une vingtaine de personnes, assume ses erreurs de jeunesse concernant les précédentes annonces de dates. Leur objectif actuel est de construire une base solide pour soutenir le jeu en tant que service sur plusieurs années, tout en évitant la culture destructrice du surmenage intensif au sein du studio.

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Des retours de testeurs très instructifs pour l'avenir

Malgré cette attente prolongée d'une petite année, les nouvelles sont loin d'être mauvaises pour les amateurs d'action tactique. Le dernier grand test a révélé que les fondamentaux du jeu sont excellents. Les joueurs ont particulièrement salué les sensations de tir, les affrontements entre joueurs, les déplacements, ainsi que l'atmosphère visuelle globale du titre. L'interface et les performances sur des machines récentes donnent également entière satisfaction.

Cependant, les testeurs ont mis en lumière plusieurs faiblesses que ces mois supplémentaires devront impérativement corriger. Le comportement des ennemis contrôlés par l'intelligence artificielle est actuellement le principal point noir de l'expérience. Le studio promet de revoir entièrement cet aspect, tout en optimisant les performances techniques pour les configurations matérielles plus modestes.

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Un programme chargé pour enrichir l'expérience de jeu

Les mois à venir permettront d'intégrer de nombreuses nouveautés pour étoffer le contenu. Le studio prévoit d'ajouter un système de contrats de mercenaires, de nouvelles armes, des objets tactiques comme des grenades et des pièges, ainsi qu'un système de progression complet avec des grades. Une troisième carte est déjà en cours de création et devrait être prête pour le lancement de l'accès anticipé.

Les développeurs souhaitent également équilibrer les anomalies jouables. Le Wendigo, première créature incarnable, fera l'objet d'une attention toute particulière pour être amusant à jouer sans frustrer les adversaires humains. L'intégration d'une seconde anomalie est envisagée si le calendrier de production le permet d'ici la sortie.

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Pour faire patienter la communauté, Deep Worlds maintiendra une politique de tests réguliers. Un grand test fermé, entièrement gratuit, est d'ores et déjà programmé pour la fin du mois de décembre 2026. Une belle occasion de mesurer concrètement le chemin parcouru par ce projet ambitieux.

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Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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