Une attente interminable confirmée pour ce FPS prometteur prévu pour fin 2026

Deep Worlds SA a profité du New Game+ Showcase pour dévoiler de nouvelles images de Beautiful Light. Ce FPS d'extraction se distingue par une mécanique originale : la possibilité d'incarner les monstres pour traquer les escouades tactiques. Voici les détails croustillants sur ce titre prévu pour 2026.

Quand le joueur devient le prédateur

Immersion totale et serveurs dédiés prévus plus tard











Le genre de l'extraction shooter est en pleine ébullition, mais. Présenté lors du récent New Game+ Showcase, le titre de Deep Worlds SA a clarifié sa boucle de gameplay. Chaque partie opposera six escouades de trois opérateurs, lourdement armés et équipés de gadgets « tacti-cool », dont l'objectif est de pénétrer dans une zone d'intervention, de sécuriser un artefact mystérieux et de s'exfiltrer en un seul morceau. Mais la menace ne vient pas uniquement des autres joueurs humains.La véritable particularité dévoilée réside dans la gestion des antagonistes.. En effet, six participants pourront incarner des Anomalies. Ces monstres ne sont pas de simples bots puisqu'ils disposent de leur propre système de progression. Pour monter en puissance, débloquer des compétences et devenir plus létaux, ces créatures devront littéralement dévorer les opérateurs.Cette mécanique transforme chaque raid en une expérience unique où la tension est permanente. Les opérateurs devront accomplir des quêtes pour obtenir de l'équipement, tout en surveillant leurs arrières face à une menace intelligente et imprévisible.Le studio mise énormément sur le réalisme visuel et ergonomique. Oubliez les interfaces envahissantes,. Toutes les informations vitales s'affichent directement sur le PDA fixé à l'avant-bras de votre personnage, renforçant l'immersion dans cet univers militaire sombre et respectant les codes du design d'interface militaire.Enfin, une excellente nouvelle pour la pérennité du titre,Ce ne sera cependant pas pour la sortie en accès anticipé, mais pour la 1.0.Quoi qu'il en soit, à l'heure actuelle,, bien que des phases de playtest soient prévues d'ici là pour les plus curieux.