PS Plus : Battlefield V et Stranded Deep offerts en mai

Jeux PS+ février 2021

Battlefield V

Stranded Deep

Wreckfest: Drive Hard, Die Last

Outre la possibilité de profiter de certaines fonctionnalités multijoueur, les abonnéspeuvent obtenir, chaque mois, au moins deux jeux gratuits, et ce tant que leur abonnement est valable. Après avoir rendu disponibles ces derniers mois quelques classiques, trois nouveaux jeux seront proposés gratuitement suretpour ce mois de maiDéveloppé par DICE et édité par EA,est sorti en fin d'année 2018 et a permis un retour aux sources de la franchise, se déroulant durant la Seconde Guerre mondiale. Avec des cartes encore plus grandes et un réalisme toujours plus fort, les joueurs ont été au rendez-vous. Au fil du temps, le contenu du jeu de tir s'est largement étoffé, même si EA ne l'alimente plus depuis bientôt un an, en prévision du prochain épisode, qui s'annonce grandiose.sera disponible gratuitement pour les membres du PS Plus jusqu'au lundi 31 mai.Développé et édité par Beam Team,est un jeu de survie sorti en 2015 en accès anticipé. Vous y incarnez un survivant d'un crash d'avion, qui se retrouve seul sur une île. Vous allez alors tenter de survivre dans un premier temps, puis de retrouver la civilisation, dans un monde procédural qui permet une certaine rejouabilité.sera disponible gratuitement pour les membres du PS Plus jusqu'au lundi 31 mai.Développé par Bugbear et édité par THQ Nordic,est un jeu de course dévastateur, où les accidents sont légion. Vous pourrez piloter de nombreuses voitures et les améliorer, pour les rendre plus robustes et tenter d'augmenter vos chances de battre vos adversaires. Le but reste simple : franchir la ligne en premier, coûte que coûte.sera disponible gratuitement pour les membres du PS Plus uniquement sur PS5 jusqu'au lundi 31 mai.