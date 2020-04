Battlefield V : Aucune nouvelle mise à jour avant mai

Les joueurs de Battlefield V sont habitués à recevoir du contenu inédit à un rythme assez régulier, mais compte tenu de la situation actuelle, le programme prévu pour avril est reporté au mois de mai.

La mise à jour d'avril fera désormais partie de notre prochaine mise à jour, que nous pensons pouvoir sortir en mai, en plus des autres changements que nous visions pour mai également.

Un nouveau concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming depuis le 2 avril, jusqu'au 30 avril, lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

En effet, DICE a, comme la plupart des autres studios de développement, adopté la stratégie du télétravail suite au Coronavirus, touchant la quasi-totalité de la planète. De ce fait, même si les développeurs se sont adaptés à ces nouveautés, ces derniers ne peuvent être aussi performants que dans leurs locaux. C'est pourquoide quelques semaines.La nouvelle a été partagée sur les forums du jeu , et nous apprenons que le studio a fait le choix dequi était, selon DICE, la meilleure option aussi bien pour eux que pour les joueurs. Cela permet, entre autres, aux développeurs de travailler dessus avec une pression moindre, pour limiter les potentiels problèmes et ainsi améliorer l'expérience proposée aux joueurs.Pour ce qui est de son contenu, de plus amples informations seront partagées en temps voulu, mais DICE a d'ores et déjà précisé quePour rappel, Battlefield V est disponible sur PC, PS4 et Xbox One depuis novembre 2018.