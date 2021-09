Battlefield Mobile nous partage ses premiers détails

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Electronic Arts annonçait en avril 2021 une version mobile de sa licence FPS, sans toutefois nous en dire plus, si ce n'est que nous devions nous attendre à voir débarquerau début de l'année 2022. Étant donné que nous nous rapprochons chaque jour un peu plus de cette période,Battlefield a fait une surprenante apparition sur le Google Play Store , avant que le studio nord-américain ne publie une FAQ , histoire de nous en dire un peu plus. Ainsi, la première information intéressante est que les premiers tests arriveront durant l'automne, en Asie, mais seront étendus à d'autres régions dans les semaines qui suivent.Pour ce qui est du contenu, EA précise que tout n'a pas encore été défini, mais lors de son lancement, seule la carte « Grand Bazaar » sera de la partie, avec le mode Conquête. Néanmoins, il n'est pas impossible que d'autres arrivent avant la sortie mondiale. Dans tous les cas,. Côté classe, aucune nouveauté puisque nous retrouvons les classiques Assaut, Soutien, Médecin et Éclaireur.En ce qui concerne le gameplay, EA et les développeurs, à savoir Industrial Toys,. Un large choix sera possible pour l'arsenal, alors que nous pourrons nous déplacer à l'aide de véhicules sur les différentes cartes.Naturellement, aucune date de sortie n'a été partagée et. Nous ne manquerons pas de vous avertir dès lors que les tests seront lancés en Europe, afin que vous puissiez y participer.