Battlefield Mobile annulé par EA pour se concentrer sur le futur de la franchise

Battlefield Mobile annulé par EA

Le futur de Battlefield déjà en développement

Annoncé en avril 2021, Electronic Arts avait annoncé une version mobile pour Battlefield, dans le but d'étendre la franchise. Développé par Industrial Toys en étroite collaboration avec DICE, cet opus était censé nous transcrire l'expérience sur mobile, mais après quelques mois de silence, nous apprenons, sans trop de surprise, que, permettant aux équipes de DICE se se pencher sur le futur de Battlefield 2042 , mais aussi de la franchise.Certains joueurs espéraient de nouvelles informations, notamment une fenêtre de sortie, d'autant plus que du gameplay, émanant de tests, avait fuité il y a plus d'un an, mais il n'en sera rien. Electronic Arts a pris la décision d'abandonner Battlefield Mobile , comme il l'explique dans une publication sur le site officiel . Cela est défendu par le fait que, dans le but de répondre aux attentes des joueurs.Cette décision va permettre aux équipes de se travailler « d'arrache-pied à l'évolution de Battlefield 2042 », afin de proposer du nouveau contenu pour le FPS, qui a déçu la communauté. Nous apprenons également que, probablement le nouvel opus, si ce n'est plus selon la vision du studio. Espérons tout de même que les développeurs aient compris la leçon en nous proposant un jeu digne de la licence, riche en contenu.C'est le deuxième jeu mobile annulé par EA, qui a également mis fin au soutien d'Apex Legends Mobile