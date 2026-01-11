Le scénario incroyable de Bad Company 3 enfin dévoilé par son créateur



le 11 janvier 2026 à 18h00 Publié par Corentin Rimbert le 11 janvier 2026 à 18h00

David Goldfarb, ancien designer de Battlefield, revient sur la fin ouverte de Bad Company 2. Il révèle enfin ses plans pour une suite qui n'a jamais vu le jour, impliquant une invasion russe en Alaska. Une confession douce-amère pour les fans qui espèrent toujours ce troisième opus.