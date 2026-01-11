Le scénario incroyable de Bad Company 3 enfin dévoilé par son créateur

David Goldfarb, ancien designer de Battlefield, revient sur la fin ouverte de Bad Company 2. Il révèle enfin ses plans pour une suite qui n'a jamais vu le jour, impliquant une invasion russe en Alaska. Une confession douce-amère pour les fans qui espèrent toujours ce troisième opus.
Sorti en 2010, Battlefield : Bad Company 2 reste gravé dans la mémoire collective comme l'un des sommets du jeu de tir à la première personne
. Avec son moteur de destruction impressionnant pour l'époque et son ton plus léger, il a su conquérir un public fidèle. Pourtant, les joueurs gardent un goût d'inachevé, notamment à cause d'une fin abrupte qui appelait clairement une suite. Plus d'une décennie plus tard, David Goldfarb, le scénariste et designer principal du jeu, a brisé le silence sur les réseaux sociaux pour expliquer les coulisses de ce cliffhanger légendaire et ce que Battlefield: Bad Company 3 aurait pu nous offrir
.
L'Alaska comme champ de bataille oublié
C'est au détour d'une conversation sur la plateforme X que l'ancien cadre de DICE a lâché l'information. Un utilisateur partageait la cinématique finale de Bad Company 2, où l'on apprend que les forces russes envahissent les États-Unis par le nord, laissant l'escouade face à un nouveau conflit imminent. Cette scène, conçue pour introduire directement un troisième épisode, n'a jamais abouti. David Goldfarb a réagi avec une franchise désarmante :
Haha, je m'en souviens très bien. Je ne suis pas sûr de pourquoi je l'ai fait, si ce n'est que cela avait du sens à l'époque et que je voulais vraiment faire une suite avec l'Alaska occupée par la Russie.
Cette déclaration confirme l'existence d'un concept narratif fort. Dans une réalité alternative, les joueurs auraient pu incarner Preston Marlowe et son équipe tentant de libérer une Alaska sous occupation militaire, un décor enneigé et hostile qui aurait parfaitement collé à l'ADN de la série. Malheureusement, ce projet n'a jamais dépassé le stade de l'idée dans l'esprit de son créateur
, laissant les fans avec leurs regrets.
Le tournant vers Battlefield 3 et la fin d'une ère
Au lieu de donner le feu vert à Bad Company 3
, Electronic Arts et DICE ont opéré un virage stratégique majeur. Dès 2011, le studio a lancé Battlefield 3
, suivi de Battlefield 4
en 2013. Ces titres, bien que techniquement aboutis et très populaires, ont marqué un retour à un ton beaucoup plus sérieux et militaire, s'éloignant de l'humour et de la camaraderie qui faisaient le charme de la sous-série Bad Company. Ce duo de jeux est souvent considéré comme l'âge d'or moderne de la franchise, reléguant de fait les aventures de la Bad Company au rang de souvenir nostalgique.
Aujourd'hui, l'espoir de voir ce troisième opus se concrétiser est quasi nul
. Non seulement les équipes créatives ont changé, mais la stratégie d'EA semble désormais focalisée sur la reconstruction de la saga principale. Il ne reste donc plus que les confidences de développeurs comme David Goldfarb pour imaginer ce qu'aurait pu être cette guerre de libération en Alaska.
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