Après Dave the Diver, Mintrocket dévoile Bancho the Chef

Mintrocket a, très récemment, annoncé son prochain jeu, qui est lié à Dave the Diver, soit Bancho the Chef.

Après avoir conquis de nombreux joueurs et joueuses grâce à Dave the Diver, Mintrocket se concentre sur son prochain jeu, c'est-à-dire Bancho the Chef, qui a été annoncé avec une vidéo lors du dernier State of Play.

Bancho the Chef annoncé avec une première vidéo

Durant le State of Play du 2 juin 2026, les joueurs et les joueuses ont, en effet, pu découvrir le prochain projet vidéoludique de Mintrocket : il s'agit de Bancho the Chef, qui est considéré comme un jeu d'aventure et de simulation culinaire. Le titre nous invitera à suivre Bancho, et plus précisément une version jeune dudit personnage, soit avant qu'il ne devienne un maître sushi.

Ainsi, sur Bancho the Chef, nous serons amenés à découvrir différentes villes d'Asie et à travailler dans des restaurants de chefs de renom, afin d'apprendre à préparer des plats. Ce sera l'occasion pour les joueurs de rencontrer divers personnages, possédant des histoires uniques, mais aussi de prendre part à des mini-jeux ainsi qu'à des événements. Bancho the Chef nous en dévoilera, dès lors, un peu plus sur l'histoire de Bancho, qui prend donc place avant le scénario narré dans Dave the Diver.

Bancho est depuis longtemps l'un des personnages préférés des fans de Dave the Diver. Avec sa personnalité quelque peu mystérieuse et ses talents de chef hors pair, nous savions qu'il méritait une histoire bien ficelée qui lui soit entièrement consacrée. Ce jeu revêt une importance particulière pour notre équipe pour de nombreuses raisons, mais surtout, nous sommes ravis d'offrir une nouvelle aventure à l'univers que nos fans aiment tant. - Jaeho Hwang, directeur de Mintrocket.

Pas encore de date de sortie pour Bancho the Chef

Malheureusement, Bancho the Chef ne dispose pas encore de date, ni même de fenêtre de sortie précise. Pour autant, les développeurs ont précisé que le titre arrivera sur PC ainsi que sur consoles, notamment sur PS5. Soulignons qu'il est d'ores et déjà possible de l'ajouter à sa liste de souhaits sur Steam et sur le PS Store.