Atomicrops bientôt entièrement disponible sur PC et consoles

C'est lors du dernier Microsoft Inside Xbox que l'information a été communiquée, accompagnée de nombreuses nouveautés après une courte période passée en accès anticipé.

Enfilez votre salopette

Sortie de l'accès anticipé

est un jeu de simulation d'exploitation agricole développé paret édité parque l'on connait déjà pour des jeux tels queou mêmequi a été annoncé récemment.Cependant ne vous leurrez pas, ici il n'est pas question de passer des journées à tondre le gazon ou faire pousser du blé à l'abri de votre tracteur flambant neuf à l'instar devous propose un gameplay rempli d'actions et de réflexion où vous allez devoir cultiver la dernière ferme d'un monde apocalyptique. Vous l'aurez ainsi compris, votre journée ne sera pas de tout repos.couplé à celui du combat ne sera pas une tâche facile, mais est pourtant primordial pour venir à bout desqui vous attendent.Malgré cela, vous ne perdez pas de vue l'élément essentiel à votre vie :Faites donc poussez des cultures plusles unes que les autres et faites-en un monstrueux profit.Pour vous aider dans votre, il est possible de courtiser et épouser des citadins dans le but qu'ils vous rejoignent pouravec vous. Menez la vie que vous souhaitez.C'est lors du dernierque la douce nouvelle est tombée.fera son apparition finale sur, mais viendra aussi rejoindre le catalogue de, laetdès lePour l'occasion, uneest prévue pour proposer un contenu riche et fleurissant avec deux nouveaux conjoints et pas moins de. Pour le reste des informations, il faudra attendre un peu plus de soleil et d'eau pour qu'elles puissent arriver à maturation.