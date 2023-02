Atomic Heart s'offre un long trailer de gameplay

Du gameplay pour Atomic Heart

L'action-RPG du studio de développement Mundfish et de l'éditeur Focus Entertainment,, qui doit arriver à la fin du mois de février 2023 sur la plupart des plateformes de jeu, s'est récemment davantage dévoilé dansCette nouvelle communication visuelle, intitulée « Gameplay Overview Trailer » et d'une durée supérieure à huit minutes, nous rappelle ainsi que, et plus précisément dans une base militaire portant le nom « Installation 3826 » et qui a été construite pour fabriquer des robots. Malheureusement, suite au lancement saboté de « Kollectiv 2.0 », les robots se sont retournés contre leurs créateurs.qui a pour objectif de faire la lumière sur cet incident et « remettre le système neural en état », et à nous rendre dans différentes infrastructures scientifiques (centres de recherche, laboratoires, etc.), dans lesquelles nous devrons affronter de nombreux robots, des machines géantes, des mutants et bien d'autres ennemis. Heureusement, nous pourrons compter suret lui octroyant des pouvoirs, mais aussi à une. D'ailleurs, celles-ci pourront être améliorées en échange de matériaux. Certaines d'entre elles sont présentées dans le trailer.D'après les informations partagées,. Par ailleurs, le soft proposera trois niveaux de difficulté.Pour rappel,sur la plupart des plateformes de jeu, à savoir sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series ainsi que sur PC (via la plateforme de Valve, Steam). L'action-RPG de Mundfish arrive, dès le jour de sa sortie, dans le Game Pass.