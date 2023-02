Date de sortie d'Atomic Heart

Sur quelle(s) plateforme(s) sort Atomic Heart ?

L'action-RPG du studio de développement Mundfish et de l'éditeur Focus Entertainment,, est plutôt attendu par la communauté. Ainsi, de nombreux joueurs et joueuses se demandentC'est en ce début d'année 2023 que nous pourrons découvrir, proposant une aventure dans un monde dystopique et fictif et dans laquelle nous incarnons un soldat d'élite des Services de Renseignement nommé « Major P-3 ». En effet,Notons, par ailleurs, qu'il est d'ores et déjà possible de précommander le jeu, et ce selon plusieurs éditions, notamment Standard, Gold (comprenant l'Atomic Pass) et Premium (disposant de l'Atomic Pass, de cosmétiques et d'un artbook numérique exclusif). Sans oublier celle dite « limitée Bundle », à retrouver en exclusivité sur le store de Focus Entertainment, qui contient : le jeu de base, un steelbook, une affiche en métal mais aussi l'artbook officiel conçu par Mundfish.La majorité des joueurs et des joueuses pourront parcourirpuisque: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC. Comme vous l'aurez remarqué, il n'est, pour le moment, pas prévu qu'Atomic Heart se rende disponible sur Nintendo Switch. À l'heure actuelle, nous ne savons pas si le studio de développement et l'éditeur en charge comptent proposer un portage du titre pour la console hybride de Nintendo. Néanmoins, si tel est le cas, nous ne manquerons pas de vous tenir informés et de mettre à jour cet article.Rendez-vous donc le, qui arrive, à cette date, sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC (via la plateforme Steam).