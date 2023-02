Atomic Heart : Les configurations PC

Les configurations PC d'Atomic Heart

Configuration minimale

Système d'exploitation → Windows 10 64-bit

→ Windows 10 64-bit Processeur → Intel Core i5-4460 @ 3.1 GHz ou AMD Ryzen 5 1600 @ 3 GHz (AVX, AVX2 et SSE 4.2 requis)

→ Intel Core i5-4460 @ 3.1 GHz ou AMD Ryzen 5 1600 @ 3 GHz (AVX, AVX2 et SSE 4.2 requis) Carte graphique → NVIDIA GeForce GTX 960 (4 Go) ou AMD Radeon R9 380 (4 Go)

→ NVIDIA GeForce GTX 960 (4 Go) ou AMD Radeon R9 380 (4 Go) Mémoire vive → 8 Go

→ 8 Go DirectX → Version 12

→ Version 12 Stockage → 90 Go

Configuration recommandée

Système d'exploitation → Windows 10 64-bit

→ Windows 10 64-bit Processeur → Intel Core i7-7700 @ 3.6 GHz ou AMD Ryzen 7 2700X @ 3.8 GHz (AVX, AVX2 et SSE 4.2 requis)

→ Intel Core i7-7700 @ 3.6 GHz ou AMD Ryzen 7 2700X @ 3.8 GHz (AVX, AVX2 et SSE 4.2 requis) Carte graphique → NVIDIA GeForce GTX 1080 (8 Go) ou AMD RX Vega 64 (8 Go).

→ NVIDIA GeForce GTX 1080 (8 Go) ou AMD RX Vega 64 (8 Go). Mémoire vive → 16 Go

→ 16 Go DirectX → Version 12

→ Version 12 Stockage → 90 Go

PC Édition Standard → 43,49 € au lieu de 59,99 €, soit 28 % de réduction. Édition Premium → 71,49 € au lieu de 99,99 €, soit 29 % de réduction.



Le studio de développement Mundfish et l'éditeur Focus Entertainment ont dévoilé les configurations PC d'Atomic Heart. De ce fait, les joueurs et les joueuses peuvent désormais savoir si leur PC leur permettra de découvrir cet action-RPG, nous invitant à incarner le Major P-3 dans un monde alternatif, dans lequel nous devons affronter de multiples ennemis et robots. Grâce aux informations disponibles ci-dessous, vous pourrez constater qu'il convient de posséder un assez bon processeur et une assez bonne RAM pour jouer et profiter d'Atomic Heart, selon la configuration recommandée. Par ailleurs, notons que les joueurs et les joueuses doivent avoir 90 Go d'espace disque disponible sur leur PC afin d'installer l'action RPG de Mundfish et de Focus Entertainment. Ce qui est assez conséquent, vous en conviendrez certainement. Pour rappel, Atomic Heart sort le 21 février 2023 sur la plupart des plateformes de jeu, à savoir sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series ainsi que sur PC (via Steam). À cette date, le titre se rendra également disponible dans le Game Pass.