Atomic Heart est-il dans le Game Pass ?

, développé par le studio de développement Mundfish et édité par Focus Entertainment, est annoncé sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series ainsi que PC (via Steam). De nombreux joueurs et joueuses, intéressés par le titre, se demandent siEt si oui, dans quel catalogue est-il ?Les joueurs et les joueuses seront certainement ravis d'apprendre qu', aussi bien sur consoles (Xbox One et Xbox Series) que sur PC. Ainsi, dès le jour de sa sortie, soit le 21 février 2023, celles et ceux, qui possèdent un abonnement actif au, pourront essayer et parcourir l'aventure de Mundfish, via le service de Microsoft.Rappelons qu'nous invite à incarner le personnage Major P-3, qui est un soldat d'élite des Services de Renseignement. Les événements narrés se déroulent en 1955, dans un monde fictif, dans lequel les robots se sont retournés contre leurs créateurs, suite au lancement saboté de « Kollectiv 2.0 ».Ainsi, Major P-3, a pour objectif de savoir ce qu'il s'est passé et de « remettre le système neural en état », afin que tout rentre dans l'ordre. De ce fait, les joueurs et les joueuses doivent se rendre dans diverses infrastructures scientifiques, peuplées de créatures, machines géantes, robots et bien d'autres. D'ailleurs, les combats s'annoncent plutôt nerveux. Heureusement, nous pouvons compter sur la présence de nombreuses armes, pouvant être améliorées, et de l'« IA polymérique », CHAR-les, implantée dans le gant du protagoniste et lui donnant certains pouvoirs.Si vous ne possédez pas d'abonnement auet que vous ne souhaitez pas souscrire audit service, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous proposeà moindre coût, notamment sur PC :