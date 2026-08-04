Game Pass : Les jeux qui quittent le catalogue en août 2026
le 04 août 2026 à 15h48
Tous les mois, le Game Pass renouvelle son catalogue en accueillant de nouveaux jeux à destination du PC et des consoles Xbox (Xbox One et Xbox Series). Malheureusement, certains quittent également le fameux service. À ce propos, Microsoft a, récemment, dévoilé les jeux qui arrivent dans le Game Pass en août 2026 ainsi que ceux qui ne seront plus disponibles dans les semaines à venir.
Les jeux sortants du Game Pass en août 2026
Comme annoncé par Microsoft, notamment via une publication sur le compte Twitter/X Xbox Game Pass, plusieurs jeux, AAA et/ou indépendants, quitteront le Game Pass au cours du mois de août 2026. Ainsi, et sans plus attendre, découvrez la liste des titres qui sortiront prochainement des catalogues du Game Pass :
- Le 15 août 2026 :
- Menace (Game Preview) (PC)
- Atlas Fallen (Cloud, Console, and PC)
- Aliens: Firesteam Elite (Cloud, Console, and PC)
- Firewatch (Cloud, Console, and PC)
Nous mettrons, bien évidemment, à jour cet article dès que Microsoft annoncera d'autres mouvements pour le mois de août 2026, en ce qui concerne le catalogue du Game Pass.
Qu'est-ce que le Game Pass ?
Le Game Pass permet aux joueurs et aux joueuses d'accéder, entre autres, à un catalogue de jeux qui est régulièrement étoffé. Plusieurs abonnements sont proposés en fonction de votre plateforme, c'est-à-dire PC ou bien consoles Xbox (Xbox One et Xbox Series).
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Il existe différents abonnements, avec des avantages divers : la formule Essential, qui est à 8,99 € par mois, mais aussi la Premium, affichée à 12,99 € par mois. En outre, les joueurs et les joueuses peuvent opter pour la formule Ultimate, dont le prix est de 20,99 € par mois (tarif modifié en avril 2026, 26,99 € avant changement).
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