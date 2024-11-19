Assassin's Creed Syndicate : Jouez en 60 FPS dès maintenant grâce à une mise à jour gratuite

Si vous rêviez de profiter d'Assassin's Creed Syndicate à une vitesse de 60 images par secondes sur PS5 et Xbox Series, c'est désormais possible, et ce gratuitement.
Assassin's Creed Syndicate
est sorti le 23 octobre 2015 sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Dans cet opus de la franchise aux assassins, vous incarnez Jacob et Evie Frye, un frère et une sœur souhaitant faire tomber un Templier à la tête de plusieurs institutions londoniennes. Mais le titre a également intégré le catalogue dématérialisé de la PlayStation 5 et des consoles Xbox Series.
Cependant, il souffrait de problèmes de rétrocompatibilité l'empêchant de tourner à 60 FPS. Depuis le 19 novembre 2024, ce problème appartient au passé.
Explorez le Londres d'Assassin's Creed Syndicate dans une version 4K et 60 FPS
Dans une publication partagée sur X/Twitter, Ubisoft a confirmé que le titre bénéficiait de cette mise à jour gratuite pour la PS5 et les consoles Xbox. Dès aujourd'hui, les joueurs PlayStation 5 peuvent donc profiter du jeu en 4K et en 60 FPS
sur la version classique de la console ainsi que sur la PS5 Pro. Pour les utilisateurs Xbox, l'affichage varie selon la console. La version Series X tourne bien en 4K et 60 FPS, tandis que la version Series S n'est disponible qu'en 1080p et 60 FPS.
Si cette résolution optimisée peut donner des envies de voyage à Londres, la communauté espère désormais que de précédents opus de la franchise aient droit au même traitement
. Sur Reddit, plusieurs utilisateurs souhaitent ainsi que l'épopée parisienne des assassins (alias Assassin's Creed Unity
) puisse à son tour tourner en 4K et 60 FPS. Même si le titre est déjà capable de tourner à 60 images par seconde, il n'est disponible à l'heure actuelle qu'en 900p. D'autres passionnés de la saga espèrent aussi que l'Ezio Collection aura droit elle aussi à cette mise à jour gratuite.
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