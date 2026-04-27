Assassin's Creed aurait aussi le droit à un remake, après Black Flag

Alors que le remake d'Assassin's Creed Black Flag vient d'être officialisé, Ubisoft ne compte pas s'arrêter là. Selon plusieurs sources réputées, l'éditeur français préparerait en secret une refonte totale du tout premier épisode de la saga, sorti en 2007.

Après la présentation la semaine dernière d'Assassin's Creed: Black Flag Resynced, dont la sortie se fera dès le 9 juillet, l'éditeur français semble bien décidé à puiser dans son glorieux passé. Si les regards sont actuellement tournés vers les aventures maritimes d'Edward Kenway, un autre projet encore plus symbolique serait en préparation dans les studios.

Le retour aux origines avec Altaïr et Assassin's Creed premier du nom

L'information provient de deux figures bien connues de la communauté. Tom Henderson, journaliste pour Insider Gaming, a d'abord évoqué l'existence d'un autre remake en cours de développement, ciblant un épisode des débuts de la franchise. Cette piste a rapidement été précisée par le créateur de contenu j0nathan, dont la fiabilité concernant la saga n'est plus à prouver.

Je l'avais entendu d'un contact en 2023, normalement c'est AC1. https://t.co/ogIP4ycxJ0 — j0nathan (@xj0nathan) April 26, 2026

Si l'on en croit ces bruits de couloir, le développement aurait commencé il y a environ trois ans. Une telle avancée suggère qu'une révélation officielle pourrait survenir prochainement, d'autant plus que la firme multiplie les projets autour de sa licence phare. Une nouvelle présentation pourrait d'ailleurs être organisée, pour en dire plus sur le futur de la franchise, comme en 2022 lors du Assassin's Creed Showcase, tant les projets semblent nombreux.

Une modernisation devenue nécessaire

Sorti initialement le 13 novembre 2007, le premier Assassin's Creed a posé les fondations d'un empire vidéoludique. Avec son score de 81 sur Metacritic, il a marqué toute une génération en introduisant le conflit séculaire entre Assassins et Templiers. Cependant, près de deux décennies plus tard, le titre accuse le poids des années. Sa structure de missions répétitive et son gameplay rigide méritent amplement une refonte moderne.

Un remake de cette ampleur permettrait non seulement de corriger les défauts de jeunesse de l'œuvre originale, mais aussi d'offrir une porte d'entrée idéale pour les nouveaux joueurs. Ubisoft a déjà démontré sa volonté de capitaliser sur la nostalgie, une stratégie payante face aux attentes d'une communauté désireuse de retrouver l'essence même de la confrérie.

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Toutefois, il convient de prendre toutes ces informations au conditionnel, puisque rien n'est officiel pour le moment. Et il faudra probablement attendre avant d'avoir des informations, compte tenu du temps qu'Ubisoft a mis avant d'officialiser Black Flag. À moins que le studio nous donne, comme dit précédemment, un aperçu de ses projets.