Ubisoft lance une nouvelle saison du podcast Échos de l'Histoire d'Assassin's Creed

PC Édition Standard → 19,49 € au lieu de 59,99 €, soit 68 % de réduction. Édition Gold → 40,49 € au lieu de 99,99 €, soit 60 % de réduction. Édition Ultimate → 45,99 € au lieu de 119,99 €, soit 62 % de réduction.

Xbox Édition Standard → 23,99 € au lieu de 69,99 €, soit 66 % de réduction. Édition Gold → 59,99 € au lieu de 99,99 €, soit 40 % de réduction. Édition Ultimate → 54,89 € au lieu de 119,99 €, soit 54 % de réduction.



PlayStation Carte PSN 50 € → 41,94 € au lieu de 50 €, soit 16 % de réduction. Carte PSN 20 € → 17,19 € au lieu de 20 €, soit 14 % de réduction.



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Déjà en 2020, Ubisoft avait proposé aux joueurs et aux joueuses, fans de la licence d'Assassin's Creed, de se plonger dans l'histoire des guerriers vikings et de leurs exploits, grâce à la première saison du podcast Échos de l'Histoire d'Assassin's Creed. Celui-ci revient en cette année 2022 avec une toute nouvelle saison et un tout nouveau sujet.Récemment,. D'ores et déjà disponible,Cette série, nommée « Ragnarök », est composée de 5 épisodes de 15 minutes. Elle se concentre essentiellement sur les mythes de la nouvelle extension d'Assassin's Creed Valhalla : L'Aube du Ragnarök et s'interroge sur l'influence de certaines sagas épiques sur notre culture moderne. Véritable documentaire historique audio,Notez que le podcast est déjà disponible à l'écoute sur plusieurs plateformes et selon plusieurs langues (anglais, français, chinois, allemand et portugais brésilien) :. Vous pouvez vous procurer le titre, tout en faisant quelques économies, grâce à notre partenaire, Instant Gaming :