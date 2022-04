Ubisoft bientôt racheté ?

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Il y a de cela quelques mois, Microsoft a racheté Bethesda et Activision Blizzard. De son côté, Sony a fait l'acquisition de Bungie. Sans oublier, Gearbox qui a, récemment, acheté le studio de développement américain, Lost Boys Interactive . Mais la course aux rachats divers de studios ne s'arrêtera pas de sitôt, et il se pourrait qu'Ubisoft soit le prochain.En effet, récemment, Bloomberg a déclaré , à ce sujet : « Plusieurs sociétés de fonds d'investissement, dont Blackstone Inc. et KKR & Co, ont étudié l'activité française [d'Ubisoft] ». Or, pour le moment : « Ubisoft n'a entamé aucune négociation sérieuse avec des acquéreurs potentiels » ajoute Bloomberg. Par ailleurs, les journalistes de Kotaku , ayant des sources parmi les développeurs du studio, ont confirmé qu'un rachat était envisageable.À l'heure actuelle,. Ainsi, il convient de prendre ces informations avec beaucoup de précautions : Ubisoft semble intéresser, mais le rachat n'est absolument pas conclu. Comme toujours, cela peut prendre du temps.