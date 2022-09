PS Store : La promotion « Niveau supérieur » est de retour (disponible jusqu'au 13 octobre)

PS Store, « Niveau supérieur » (jusqu'au 13 octobre)

Assassin's Creed Valhalla - Le Siège de Paris (PS4 & PS5) à 12,49 € au lieu de 24,99 €.

Assassin's Creed Valhalla - La colère des druides (PS4 & PS5) à 12,49 € au lieu de 24,99 €.

Bloodborne The Old Hunters à 9,99 € au lieu de 19,99 €.

Marvel's Spider-Man: La Ville qui ne dort jamais - Season Pass à 9,99 € au lieu de 19,99 €.

Horizon Zero Dawn : The Frozen Wilds à 7,49 € au lieu de 14,99 €.

The Crew 2 - Season Pass à 15,99 € au lieu de 39,99 €.

Assassin's Creed Origins - The Curse of the Pharaohs à 7,99 € au lieu de 19,99 €.

Assassin's Creed Origins - The Hidden Ones à 3,99 € au lieu de 9,99 €.

One Piece: Pirate Warriors 4 Character Pass à 9,89 € au lieu de 29,99 €.

Hunt: Showdown - An Unlikely Pair à 6,49 € au lieu de 9,99 €.

Demon Slayer - Kimetsu No Yaiba - The Hinokami Chronicles - Lot d'extensions principal à 8,99 € au lieu de 14,99 €.

Dying Light - Pack 5ème anniversaire à 1,49 € au lieu de 2,99 €.

Dying Light - Pack Astronaute à 1,49 € au lieu de 2,99 €.

Far Cry 6 - DLC 1 « Folie » à 7,49 € au lieu de 14,99 €.

Far Cry 6 - DLC 2 « Le contrôle de Pagan » à 7,49 € au lieu de 14,99 €.

Far Cry 6 - DLC 3 « La chute de Joseph » à 7,49 € au lieu de 14,99 €.

Assassin's Creed Syndicate - Season Pass à 8,99 € au lieu de 29,99 €.

Resident Evil 7 - La fin de Zoé (PS4 & PS5) à 5,99 € au lieu de 14,99 €.

Metro Exodus - Expansion Pass à 4,49 € au lieu de 14,99 €.

Immortals Fenyx Rising - Les dieux perdus à 7,49 € au lieu de 14,99 €.

Récemment, le PlayStation Store a été mis à jour et a accueilli de nouvelles catégories promotionnelles. Ainsi, en plus d'une sélection de jeux à moins de 15 euros et de « La Planète des réductions » , les joueurs et les joueuses peuvent également découvrir de nombreuses réductions sur certains packs d'extensions, DLC et autres contenus additionnels grâce à. Celle-ci est disponibleCi-dessous, nous vous proposons un aperçu des contenus affichés en promotion dans ladite catégorie. Or, si vous désirez accéder à la liste complète, vous pouvez vous rendre sur le PlayStation Store depuis votre console (PS4/PS5), depuis l'application pour smartphones ou bien depuis le site officiel