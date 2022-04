Eivor (Assassin's Creed Valhalla) s'invite dans le jeu de cartes UNO

PC Édition Standard → 18,09 € au lieu de 59,99 €, soit 70 % de réduction. Édition Gold → 29,99 € au lieu de 99,99 €, soit 70 % de réduction. Édition Ultimate → 45,99 € au lieu de 119,99 €, soit 62 % de réduction.

Après de multiples crossovers avec certaines licences Ubisoft, comme Just Dance ou encore Far Cry, c'est au tour d'un autre univers, du même studio de développement, de débarquer sur le jeu de cartes, UNO. L'annonce est probablement des plus étonnantes, mais réussira certainement à faire sourire les joueurs et les joueuses :C'est via son compte Twitter officiel qu'Ubisoft a officialisé l'arrivée de ce DLC. La description étant la suivante : « Suivez les traces d'Eivor vers la gloire : explorez, récupérez des ressources, combattez contre les autres joueurs et jouez toutes vos cartes pour être digne d'aller au Valhalla. Pour la première fois dans UNO, le plateau devient votre terrain de jeu ». Le studio de développement et éditeur a, également, partagé un trailer, présentant les nouvelles mécaniques de jeu.Sachez que ce DLC est affiché au prix de 4,99 € et est disponible sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch et PC.. Vous pouvez vous procurer le titre, tout en faisant quelques économies, grâce à notre partenaire, Instant Gaming :