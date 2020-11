Assassins' Creed Valhalla : Comment sauvegarder rapidement ?

Faire une sauvegarde rapide dans Assassins' Creed Valhalla

PC Édition Standard → 49,89 € au lieu de 60 €

Xbox One Édition Standard → 59,99 € au lieu de 70 € Édition Ultimate → 104,99 € au lieu de 121 €



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

étant un jeu où nous progressons toujours et surtout parfois très rapidement, la sauvegarde de la partie est très importante. À l'instar de nombreux jeux, il est possible desa progression, fonctionnalité très appréciée et souvent très utile lorsque nous souhaitons quitter rapidement le jeu. Nous vous expliquons comment faire ci-dessous.Contrairement à la sauvegarde pure et simple, qui est automatique et arrive lorsqu'une étape assez importante est atteinte dans le jeu, ou après certaines actions effectuées, la sauvegarde automatique permet de « forcer » la sauvegarde de sa progression, en le faisant n'importe quand et n'importe où.En effet, si pour une raison ou pour une autre vous voulezvotre partie, deux solutions s'offrent à vous. La première vous demandera d'appuyer sur la touche « Échappe » (Esc) sur PC, « Démarrer » sur Xbox et « Options » sur PlayStation, puis de vous rendre dans la partie « Sauvegarder », tout simplement.La deuxième vous permet de vous rendre dans la partie des actions rapides, en appuyant sur G (par défaut) sur PC ou le D-pad sur manette. Cette action ouvre le menu d'action rapide, permettant par exemple de méditer, mais aussi de, en arrière-plan.Ces deux options seront très utiles avant d'entreprendre quelque chose de risqué, si vous pensez que le danger arrive ou tout simplement pour être sûr que la partie est bien sauvegardée avant de fermer le jeu, pour éviter toute mauvaise surprise. Notez que la sauvegarde manuelle ne peut pas être effectuée en plein combat ou ce genre de situation.est, pour rappel, disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X/S. Si vous souhaitez vous le procurer tout en faisant des économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur les plateformes suivantes :